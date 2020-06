Le chef de la sécurité de Mexico blessé dans un attentat

Trois personnes ont été tuées vendredi dans une attaque perpétrée par des narcotrafiquants contre le responsable de la sécurité de la ville de Mexico qui a lui-même été blessé par balles, selon des sources officielles.

"Un attentat a été perpétré contre le secrétaire à la Sécurité publique de la ville de Mexico. C'est la maire de la ville, Claudia Sheinbaum, qui m'en a informé en mentionnant qu'il était blessé", a déclaré le président Lopez Obrador.

Omar Garcia Harfuch est "hors de danger", selon un tweet de l'intéressé qui a été transféré à l'hôpital.

Quelques heures après l'attaque, Harfuch, a montré du doigt un puissant cartel de trafic de drogue.

"Ce matin, nous avons été lâchement attaqués par le CJNG (Jalisco New Generation Cartel), deux de mes collègues et amis ont perdu la vie, j'ai trois blessures par balle et plusieurs éclats dans le corps", a-t-il déclaré sur son compte Twitter depuis l'hôpital.

"Deux éléments des forces de sécurité du secrétaire ont été tués ainsi qu'une femme qui passait en voiture dans le secteur", a déploré Mme Sheinbaum en précisant que 12 suspects sont en détention.

Le secrétaire à la Sécurité du Mexique, Alfons Durazo a condamné "fermement" cette attaque contre Harfuch, 38 ans, en poste depuis octobre 2019.

L'attaque s'est produite à 06H38 locale (11H38 GMT) dans un quartier résidentiel de la capitale mexicaine, a-t-elle précisé.

Des télévisions locales ont montré une forte mobilisation policière dans le secteur, la zone résidentielle de Lomas de Chapultepec. Des habitants de ce quartier chic avaient informé la police que des tirs avaient été entendus dans le secteur.

Cette attaque intervient au lendemain d'une annonce du gouvernement mexicain sur les zones d'influence des cartels de narcotrafiquants dans la mégapole mexicaine.

"Je suis en coordination avec la garde nationale et nous prenons les mesures nécessaires pour garantir la sécurité dans la ville", a ajouté la maire sur Twitter.

M. López Obrador a affirmé, pour sa part, que l'agression contre le chef de la sécurité "est sans aucun doute liée au travail en cours pour garantir la paix et la tranquillité à Mexico et dans le pays" .

Dans la vallée du Mexique, composée de Mexico et de sa vaste zone métropolitaine, quelque six gangs sont actifs, avait déclaré jeudi le secrétaire à la Défense nationale, Luis Crescencio Sandoval.

Malgré la criminalité croissante qui frappe le Mexique depuis plus d'une décennie, la capitale reste relativement calme par rapport aux autres régions du pays, où les gangs ont plus d'influence et agissent en toute impunité.