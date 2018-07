Le chômage en légère hausse au 2e trimestre

Après deux trimestres de baisse, le nombre de chômeurs a légèrement augmenté au 2e trimestre (+6.700, +0,2%), pour s'établir à 3,70 millions de personnes en France entière, selon des chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail.

Dans le détail, le chômage a augmenté de 0,1% en métropole et de 0,8% dans les Outre-mer (hors Mayotte).

En métropole, les jeunes sont la catégorie d'âge la plus touchée, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans ayant augmenté de 1,9%. La situation des seniors s'est aussi légèrement dégradée (+0,1%). Sur un an, les jeunes restent sur une bonne tendance (-1,5%), tandis que les seniors sont quasi-stables (+0,2%).

Parallèlement, le nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité a augmenté de 0,2% en France entière, pour atteindre 2,24 millions. Résultat: le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité, a, lui aussi, augmenté de 0,2% (+10.800), à 5,94 millions.

Sur un an, le nombre de chômeurs (catégorie A) a baissé de 1,1% mais le nombre de demandeurs d'emploi, petite activité comprise (catégories A-B-C), a augmenté de 1,5%.

Comme au trimestre précédent, le chômage de longue durée a fortement augmenté au 2e trimestre: en incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité, 2,78 millions étaient inscrits depuis plus d'un an. Un chiffre en hausse de 1,6% sur le trimestre et de 7,2% sur l'année.

Malgré la hausse nationale du chômage, certaines régions tirent tout de même leur épingle du jeu. C'est notamment le cas du Grand-Est (-0,7% sur le trimestre), des Hauts-de-France (-0,7%), de la Corse (-5,0%) et de la Guadeloupe (-0,8%).