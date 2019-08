Le "clean challenge", grand nettoyage estival pour "faire briller" sa cité

Nettoyer sa cité de fond en comble pour "la planète" et pour se mesurer à d'autres quartiers: des jeunes de Sartrouville ont à leur tour relevé ce défi lancé en banlieue parisienne en plein coeur de l'été avant d'essaimer ailleurs en France.

"Oh les gars, prenez un sac, on commence !" Sous la pluie et les tours de la cité des Indes (Yvelines), Piroo, cuisinier en fast-food de 27 ans qui coordonne le "clean challenge", rappelle les consignes. "On met des gants", "attention aux bouts de verre, les petits on touche pas", lance-t-il avant de mettre les groupes en route, grands sacs poubelles noirs à la main.

Emballages de nourriture, bouteilles en plastique, mégots... les jeunes se penchent pour ramasser ce qui traîne, d'autres essayant tant bien que mal de faire fonctionner les pinces à déchets. Au mégaphone, un "grand" les encourage et appelle les habitants à descendre pour donner un coup de main. Certains curieux passent une tête, les félicitent et des enfants sortent rejoindre le groupe - d'une cinquantaine de personnes au total.

"Le problème ici, c'est sous les immeubles parce que les gens jettent par les fenêtres, les parcs qui ne sont pas entretenus, et là où les jeunes squattent", résume Piroo.

Le "clean challenge" et son slogan "ma cité va briller" ont été lancés début août à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Le but ? Nettoyer sa cité et mettre au défi une autre d'en faire autant sur Snapshat ou Instagram, en utilisant donc les "codes" de jeunes qui ont plutôt l'habitude de se lancer des challenges dangereux, explique par téléphone Hind Ayadi, fondatrice de l'association Espoir et Création, à l'origine de l'initiative.

Le challenge a "pris" dans toute la France. Relevé dans plusieurs cités de banlieue parisienne, il s'est notamment exporté à Roubaix, Montpellier et Marseille. La semaine prochaine, il sera dans le Loiret, à Nice, Saint-Etienne et Bordeaux.

- "Pour la planète" -

A la cité des Indes, on a voulu relever le défi "d'abord "pour la planète", puis pour les jeunes, "la relève", que Piroo veut sensibiliser au fait que "ce n'est pas normal" de jeter des détritus par terre. "C'est nous qui salissons, on va pas faire semblant que des gens viennent chez nous jeter leurs déchets", dit-il.

"C'est vrai que c'est sale", reconnaît Anaïs, 12 ans. Mohamed, 14 ans, en a "marre". Lui ne jette jamais rien par terre ? "Sans mentir, ça m'arrive, c'est pour ça que je me suis senti concerné".

En doudoune rose et gants en plastique, sa petite soeur Lina prend son rôle au sérieux. Imperturbable, elle ramasse derrière un buisson ce qui s'avèrera être une vieille chaussette, pendant que les autres enfants prennent des mines dégoutées.

Plus loin, Omar, 29 ans, passe derrière un muret qui borde le trottoir et fait barrage aux enfants. "Non les petits c'est bon, pas la peine de venir ici", crie-t-il en rigolant, alors que ses copains ramassent des bouteilles de bières.

"On enlève le bar", fanfaronne-t-il, en jetant une bouteille de vodka vide dans un sac poubelle. "On a pas d'endroit pour s'assoir à l'aise, ici c'est notre QG".

En fin d'après-midi, Adama, Slimane et Isaac, 11 ans, portent, concentrés, un reste d'évier dans lequel ils ont entassé un tas de canettes vides. "On a trouvé deux éviers", déclarent-ils fièrement. Sur un caddie, d'autres ont posé les carcasses d'un Vélib' et d'une trottinette. Saadi, 14 ans, est hilare parce qu'il a ramassé un emballage de préservatif.

Devant le tas d'une dizaine de gros sacs bien remplis, tous posent pour la photo, avant de défier les prochains : le quartier voisin --"pour que "ça se propage de cité en cité", dit Piroo--, et Cergy-Pontoise "parce qu'il paraît qu'il y a du travail".