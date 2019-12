Le Clermontois Laidlaw arrête avec l'Ecosse, dont il était le capitaine

Le demi de mêlée Greig Laidlaw, qui a été le capitaine de l'équipe d'Ecosse 39 fois, un record, a annoncé jeudi sa retraite internationale à l'âge de 34 ans, une décision "incroyablement difficile".

"Emotionnellement, cette décision a été incroyablement difficile. Cependant, lorsque j'ai réfléchi à ce que j'avais appris en jouant au niveau international, cela a du sens", a déclaré Laidlaw, qui évolue en club à Clermont, dans un communiqué publié par sa Fédération.

"Guider son pays vers la victoire faisait partie de mes rêves de gosse", a-il ajouté. "Savoir que je ne serai plus dans le tunnel, plein d'adrénaline, et que je ne pénétrerai plus, suivi de mes coéquipiers, sur la pelouse de Murrayfield, c'est incroyablement difficile."

Laidlaw, qui a obtenu la première de ses 76 capes internationales en novembre 2010 contre les All Blacks, a été nommé capitaine du XV du Chardon pour la première fois en 2013 contre l'Afrique du Sud. Un an plus tard, le buteur était devenu le patron de sa sélection.

Après une excellente Coupe du monde 2015, Laidlaw a été nommé pour le titre de meilleur joueur mondial de l'année. Sa carrière avec l'Ecosse s'est achevée en octobre, lors du match du Mondial perdu face au Japon, synonyme d'élimination en phase de poules.

"Alors que mon corps et mon cœur continuent de jouer, ma tête m'a dit que le moment était venu pour moi de laisser l'équipe se reconstruire avec une nouvelle génération", a ajouté Laidlaw.

Le contrat du N.9 à Clermont arrive à son terme à la fin de la saison, quand le Toulousain Sébastien Bézy viendra renforcer un poste dont Morgan Parra est depuis une décennie le titulaire quasi indiscutable.