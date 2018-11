Le Colorado élit un gouverneur ouvertement gay, une première aux Etats-Unis

L'Etat du Colorado (ouest) a élu mardi un gouverneur ouvertement gay lors des élections de mi-mandat, le démocrate Jared Polis, une première aux Etats-Unis, ont rapporté les médias américains ABC et NBC.

Jared Polis, 43 ans, élu à la Chambre des représentants depuis 2008, a battu le Républicain Walker Stapleton. Aucun des deux candidats n'avaient fait de l'orientation sexuelle de Jared Polis un sujet dans la campagne électorale, soulignent plusieurs médias locaux.

En 2015, Kate Brown était devenue la première gouverneure bisexuelle élue dans l'Oregon, et un autre gouverneur, Jim McGreevey, du New Jersey, avait dévoilé son homosexualité avant de démissionner en 2004. Jared Polis est, lui, le premier gouverneur à avoir été élu après avoir révélé son homosexualité.

Il succède au Démocrate John Hickenlooper, gouverneur depuis 2011.

Millionnaire surdoué et entrepreneur audacieux ayant fait fortune dans les nouvelles technologies, Jared Polis avait été admis à la prestigieuse université de Princeton alors qu'il n'avait encore que 16 ans, et pas encore terminé le lycée. "Ils m'ont pris parce qu'ils pensaient que j'étais prêt, et ils avaient raison", a-t-il déclaré à la presse, assurant qu'il aurait "perdu son temps" en restant un an de plus au lycée.

M. Polis, de confession juive, est né Jared Schutz à Boulder (Colorado) mais a changé de nom de famille à l'âge de 25 ans pour prendre celui de Polis, en l'honneur de sa grand-mère, selon lui.

Il avait à l'époque soigneusement entretenu le suspense sur son nouveau nom et organisé une soirée de levée de fonds au cours de laquelle il devait révéler son choix, récoltant 40.000 dollars pour la recherche sur la leucémie.