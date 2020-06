Le comité olympique US veut permettre aux athlètes de manifester davantage leurs opinions

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) a annoncé qu'il contesterait les règles interdisant aux athlètes de manifester politiquement aux Jeux olympiques, après avoir entendu les témoignages de dizaines d'entre eux et leurs propositions pour lutter contre le racisme.

"Aujourd'hui, je crée un groupe dirigé par des athlètes pour contester les règles et les systèmes de notre propre organisation qui créent des obstacles au progrès, y compris votre droit de protester", a écrit la directrice exécutive de l'USOPC, Sarah Hirshland, dans une lettre adressée aux athlètes, diffusée lundi soir sur Twitter.

Cette initiative, qui va à l'encontre des règles du Comité international olympique, qui interdisent toute "manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale" aux Jeux, résulte "de discussions ouvertes" avec des dizaines d'athlètes américains la semaine dernière pour faire entendre leurs points de vue.

Nombre d'entre eux se sont exprimés et ont pris part aux manifestations contre le racisme et la brutalité policière dans tout le pays ces deux dernières semaines, consécutivement à la mort de George Floyd, le 25 mai à Minneapolis. Cet homme noir de 46 ans n'a pas survécu à son interpellation, après qu'un policier blanc a appuyé son genou sur son cou pendant plus de huit minutes.

"La douleur ressentie par les athlètes noirs et par la communauté noire - au cours des dernières semaines et bien trop longtemps avant le meurtre de George Floyd - est inadmissible", a déclaré Sarah Hirshland dans sa lettre.

- "Dans la bonne direction" -

"Votre courage est inspirant. Pendant des décennies, vous avez parlé d'égalité et d'unité et sacrifié votre moment sur le podium pour appeler au changement. Et nous n'avons pas écouté et nous avons toléré le racisme et les inégalités. Je suis désolée. Vous méritez mieux. Vous comptez. La vie des Noirs compte", a-t-elle ajouté.

"Il est temps d'égaler votre courage, a-t-elle conclu. Pour écouter et comprendre. Pour faire le travail. Accepter que la lutte contre l'injustice raciale est l'affaire de tous, tous les jours. Supprimer les barrières, changer les règles et permettre aux voix des Noirs de se faire entendre."

Des mots jugés "encourageants" par l'athlète Gwen Berry, spécialiste du lancer du marteau, qui a demandé la semaine passée des excuses à l'USOPC pour l'avoir sanctionnée après avoir protesté contre l'injustice raciale lors d'une compétition en 2019.

Berry, qui avait levé le poing sur le podium, et l'escrimeuse Race Imboden, qui s'était agenouillée, lors des Jeux panaméricains de Lima, se sont vues imposer une période de probation d'un an par l'instance, encourant des sanctions sévères si elles venaient à exprimer encore leurs protestations.

"Je pense que cela démontre que les manifestations pacifiques des athlètes sont puissantes et peuvent aider au changement", a déclaré mardi Berry dans le Washington Post.

"C'est un pas dans la bonne direction. Nous devons contester la règle" du CIO, a-t-elle ajouté. "Les athlètes olympiques n'ont qu'une seule chance tous les quatre ans. C'est donc important pour eux. S'ils veulent parler à ce moment-là, ils (devraient) avoir le droit, car ils ont travaillé pour cela."