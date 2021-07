Le congrès du RN s'interroge sur la défaite, Bardella promet la "victoire" en 2022

"Rien n'est perdu, il y a encore un chemin" vers la victoire. Le numéro deux du RN Jordan Bardella a voulu porter samedi les militants, réunis en congrès à Perpignan et encore sonnés par la défaite aux régionales, vers la présidentielle, "la mère de toutes les batailles".

"L'abstention, c'est le refuge de la désespérance" mais "rien n'est perdu et il y a encore un chemin", a assuré le jeune responsable du RN, très applaudi, qui pourrait assurer l'intérim à la tête du parti pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen. La cheffe du RN devait faire son discours dimanche à 15H00.

"Nous n'avons pas le droit de douter", a ajouté M. Bardella, alors que l'échec aux régionales a généré des critiques en interne et à la périphérie du parti sur son fonctionnement, son implantation locale, ou sa "normalisation". Il a fustigé à cet égard les "planqués", les "déserteurs" qui "tirent dans le dos des combattants de première ligne".

Sur un ton plus amer, l'ancien ministre sarkozyste Thierry Mariani, candidat en Paca, région où le RN fondait tous ses espoirs de victoire, a attaqué un "système coalisé" qui veut "bloquer" le RN. Il a aussi défendu la "stratégie d'ouverture" du parti dont il n'a pas la carte.

- "Banalisé" -

Les dirigeants du RN accusent d'abord l'abstention, massive, qui a notamment touché les jeunes et les classes populaires, catégories dans lesquelles le RN réalise ses meilleurs scores.

A une autre table ronde sur la "démocratie face au défi de l'abstention", le maire de Moissac, Romain Lopez, a souligné qu'une victoire "ça passe par une implantation locale", revenant sur son expérience de candidat qui n'a pas affiché l'étiquette du RN.

Il a invité à cet égard les militants à "faire leur propre communication, qui reflète le territoire" parce que "tout idéologiser ou tout mettre sous l'angle des partis (...) ce n'est pas la bonne recette".

Mais pas question de remettre en cause la stratégie de "normalisation" du parti lors d'un congrès sans motions ni courants comme dans d'autres formations.

L'hôte du congrès, le maire RN de la ville, Louis Aliot, a accueilli Marine Le Pen samedi matin à l'hôtel de ville. Lui pousse à davantage de "normalisation" et fait valoir sa conquête de Perpignan, obtenue l'an dernier "en ouvrant les bras à d'autres, sur un projet".

Le RN s'est-il trop "banalisé", au risque de ne plus intéresser les électeurs ? "Un faux débat", estime Louis Aliot. Quand l'ancien président Jean-Marie Le Pen accuse la "délepénisation" du parti, duquel il a été exclu en 2015, sa fille Marine Le Pen répond qu'elle ne "recherche ni plus ni moins de radicalité" et veut "agir sans violence et sans faiblesse".

Dans son discours, Marine Le Pen devrait néanmoins réunir ses militants autour de thèmes fondamentaux de son parti, comme l'immigration, afin de les remobiliser vers la présidentielle.

- "Enracinés" -

Quant à "l'ouverture" à des candidats extérieurs au parti, critiquée par des fédérations, M. Lopez a défendu la nécessité de "cadres locaux enracinés" qui "puissent s'exprimer sur la durée, en toute liberté".

Mais "on ne va pas revenir au Front national" et "nous avons encore besoin d'aller chercher du monde" pour "ouvrir et pas rétrécir", a prévenu le porte-parole Sébastien Chenu.

Quels que soient les débats, Marine Le Pen, seule candidate à sa succession, est assurée d'être réélue présidente, mais elle devrait lâcher à l'automne la tête du parti le temps de la présidentielle.

Les militants ont voté à cet égard samedi un changement des statuts qui permettra cet intérim "pendant 12 mois". Dans ce cas, le président du parti sera remplacé par le vice-président et, s'il y en a plusieurs, par le "premier d'entre eux", dont le nom devrait être connu dès dimanche.

Jordan Bardella est pressenti à ce poste, que brigue aussi Louis Aliot, mais qui ne compte pas se battre "contre vents et marées".

Les militants guetteront également l'ordre d'arrivée des élus au conseil national ("parlement" du parti), baromètre d'influence au sein du parti.

Entre 650 et 3.000 personnes ont manifesté samedi à Perpignan "contre l'extrême droite", avec le candidat à la présidentielle Philippe Poutou.