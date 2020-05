Le Conseil départemental de l'Aisne achète... 4.000 maroilles

Le Conseil départemental de l'Aisne a acheté "plus de 4.000 maroilles" pour soutenir la filière frappée par la crise sanitaire, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Cette filière, emblématique de la région Hauts-de-France, "doit faire face à une forte baisse des commandes allant de 40% jusqu’à 90% pour certains opérateurs", a indiqué le Département.

"Les producteurs de fromages, industriels et producteurs fermiers, ne sont pas les seuls concernés car le souci de qualité propre à cette filière permet une meilleure rémunération du lait pour un grand nombre d’éleveurs", a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, "le Conseil départemental souhaite apporter son soutien à l’ensemble de la filière en facilitant l’écoulement de la production de maroilles" et a ainsi acheté "plus de 4.000 fromages auprès des sept producteurs, industriels et fermiers, implantés dans l’Aisne".

Ces fromages "seront redistribués aux associations caritatives (Banque alimentaire, Resto du Cœur et Croix-Rouge)", a précisé le Conseil départemental.