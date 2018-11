Situé dans le Nord-Est de l'océan Pacifique, et découvert en 1997, le "continent plastique" s'étend sur une surface d'environ 1,6 millions de Km2 soit plus que la France, l’Allemagne et l’Espagne réunies. Un cachalot a été retrouvé mort en Indonésie avec 115 verres en plastique et 25 sacs du même matériau dans l'estomac. VIDEOGRAPHIE