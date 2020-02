Le coronavirus arrive en Amérique latine, par le Brésil

Le coronavirus est arrivé en Amérique latine, vaste continent jusqu'ici épargné par l'épidémie, en y entrant par le Brésil, où un premier cas de contamination a été confirmé mercredi sur un patient de Sao Paulo (Sud-Est) ayant séjourné en Italie.

"Nous avons la confirmation d'un cas positif", a annoncé le ministre brésilien de la Santé Luiz Henrique Mandetta au sujet de ce Brésilien de 61 ans ayant séjourné près de deux semaines en Lombardie, dans le Nord de l'Italie, devenue un important foyer de propagation.

La nouvelle a immédiatement provoqué la chute de la bourse de Sao Paulo, qui perdait mercredi 5,03% à la mi-séance.

Plus grand pays d'Amérique latine avec 210 millions d'habitants, le Brésil a des frontières de près de 15.000 km avec dix pays de la région: Uruguay, Argentine, Paraguay, Bolivie, Pérou, Colombie, Venezuela, Guyana, Suriname et France avec la Guyanne.

Ce pays-continent achève par ailleurs cette semaine une longue période de festivités autour du carnaval ayant réuni des foules considérables, parfois dépassant le million de personnes, et dans des conditions de grande proximité physique, dans toutes les grandes villes.

"Le patient a séjourné du 9 au 20 février" en Italie, a expliqué le ministre brésilien de la Santé lors d'une conférence de presse à Brasilia. "Il est arrivé (au Brésil) sans aucun symptôme de type fébrile et il a eu une réunion familiale".

Mais deux jours plus tard, il est allé consulter avec des symptômes grippaux et "en raison du lien avec l'Italie", a poursuivi le ministre.

Un premier test positif réalisé par l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo a été confirmé par l’Institut Adolfo Lutz, a ajouté M. Mandetta.

"Le patient va bien, il est chez lui, placé en isolement jusqu'à la disparition des symptômes", a déclaré de son côté Jose Henrique Germann Ferreira, secrétaire à la Santé de Sao Paulo.

Les autorités sanitaires recherchent ses proches et toutes les personnes ayant été en contact rapproché avec ce premier patient.

Le Brésil compte actuellement 20 cas suspects de contamination au Covid-19, dont 12 sont des personnes ayant voyagé en Italie, ont précisé mercredi les autorités.

- "Une grippe à surmonter" -

En Europe, l'Italie est le pays le plus touché avec plus de 370 cas et désormais 12 morts.

"Il n'existe pas de frontière" à la propagation du virus, a ajouté le ministre de la Santé, se limitant à demander aux Brésiliens d'éviter les déplacements s'ils se sentaient fiévreux.

"Nous ne pouvons pas bloquer les gens, cela n'est pas efficace" dans un lieu "de grand transit mondial", a-t-il dit au sujet de Sao Paulo, qui compte 12 millions d'habitants.

A l'aéroport international de Guarulhos dans la plus grande métropole d'Amérique latine l'AFP n'a constaté aucune mesure particulière mercredi en mi-journée. Seuls quelques employés portaient des masques dans le premier aéroport du Brésil.

"C'est encore une grippe que l'humanité va devoir surmonter", a ajouté le ministre de la Santé.

"Comme avec tous virus la réactivité est la plus efficace" a-t-il ajouté, félicitant les équipes de l'hôpital Albert Einstein.

Avant la confirmation de ce premier cas, M. Mandetta avait déjà qualifié sur la radio CBN le coronavirus de "grippe" et tenté de minimiser par anticipation l’effet de l’annonce d’une première contamination.

"Il faut garder notre calme, c’est une grippe et nous allons la surmonter", avait-il assuré.

Le ministre avait aussi estimé que le virus pourrait se comporter différemment dans l'été austral, où les températures évoluent autour de 30 degrés.

"C’est un virus qui est apparu avec des températures basses. Il pourrait ne pas se comporter de la même manière" au Brésil, qui est au cœur de l’été, "ça pourrait être mieux, ou pire", a-t-il estimé.

Le coronavirus touche désormais, Chine mise à part, une quarantaine de pays où il a fait une cinquantaine de morts et près de 2.800 contaminations.

En Chine, le virus a contaminé quelque 78.000 personnes, dont plus de 2.178 sont mortes. L'épidémie semble toutefois y avoir atteint un pic.