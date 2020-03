Le coronavirus donne aussi du fil à retordre à l'enseignement supérieur

L'enseignement supérieur n'échappe pas au casse-tête engendré par le coronavirus: grandes écoles et universités ont à gérer des reports d'échanges entre étudiants, se préparent à d'éventuelles fermetures et craignent à terme une dégradation des relations universitaires avec la Chine.

Pour l'heure, aucun établissement public n'a dû fermer ses portes dans le supérieur mais plusieurs d'entre eux doivent s'adapter.

Dans le Haut-Rhin, où les écoles sont fermées depuis vendredi pour freiner la propagation du coronavirus, les cours d'université à Mulhouse sont cependant limités à 50 personnes.

"Cela pénalise l'université puisque sur l'ensemble de la semaine, 150 cours magistraux sont annulés, les enseignants transmettent les contenus par mail", explique à l'AFP Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l'université de Haute-Alsace.

"Entre les travaux dirigés à distance, les cours en petit groupe, les élèves en quatorzaine, c'est une réorganisation totale du travail, c'est assez lourd et complexe mais l'adaptation et la souplesse sont les maîtres mots pour que ça ne pénalise pas les étudiants", ajoute-t-elle.

"Et si la préfecture décide de fermer notre établissement, nous fermerons, pas le choix", conclut-elle.

Du côté de HEC, même "gestion de crise au quotidien". "Depuis janvier, 20 échanges ont été reportés. Pour les étudiants en stage à l'étranger, on a proposé une aide afin qu'ils puissent rentrer; on gère au cas pas cas, selon les nationalités, et ceux qui sont rentrés de Chine notamment ont évidemment été placés chez eux en quatorzaine", décrit Eric Ponsonnet, directeur général adjoint de l'école de commerce.

"On prépare un plan général d'enseignement en ligne si jamais on devait aboutir à une fermeture totale de l'école", assure-t-il, ajoutant que les étudiants en quatorzaine "travaillent déjà de fait à distance".

- "Une restriction des échanges universitaires?"-

Si une fermeture des établissements était décidée, la question du passage des examens dans le supérieur risque de se poser.

"Les examens n'ont pas lieu avant avril-mai mais il est certain qu'il faut trouver des solutions alternatives pour pouvoir les faire passer à distance, dans un cadre qui respecte les normes sanitaires et la rigueur académique", confesse Eric Ponsonnet, précisant que l'école "y travaille d'ores et déjà".

A l'université de Mulhouse, pour la validation du contrôle continu, une professeur de chimie a par exemple évoqué la possibilité que des étudiants puissent faire à distance un exposé en se filmant.

Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, "un travail est actuellement mené concernant les examens et les concours, de manière à ce que les impacts sur leur bonne tenue soient le plus limités possible", explique-t-on.

Mais à terme, les conséquences de cette crise pourraient aussi concerner les échanges universitaires, notamment avec la Chine. Ce pays accueille chaque année plusieurs milliers d'étudiants français et la France en reçoit tout autant.

Le ministère recommande aux étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel administratif de reporter tout départ vers la Chine qui ne revêt pas un caractère essentiel. Et d'interrompre temporairement les séjours dans ce pays en attendant l'amélioration des conditions locales pour ceux qui sont en mobilité.

Jean-François Fiorina, directeur de l'ESC Grenoble, dit craindre à moyen terme "une baisse du nombre d'étudiants chinois (et asiatiques) dans (ses) programmes lors de la prochaine rentrée".

"Comment vont réagir les autorités chinoises dans l'après-crise, notamment dans leur relation avec le reste du monde. Les échanges universitaires et les coopérations académiques vont-elle se poursuivre ? Se développer ? Va-t-on vers des restrictions ?", s'interroge Jean-François Fiorina.

Et de s'inquiéter: "C'est toute notre politique internationale de l'école qui pourrait être revue".