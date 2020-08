Le coronavirus poursuit dans le monde sa meurtrière progression

Le Covid-19 a poursuivi vendredi sa progression meurtrière dans le monde et poussé de nombreux pays à durcir leurs mesures sanitaires, dans l'espoir de le ralentir dans l'attente d'un traitement ou d'un vaccin.

La pandémie a fait au moins 715.343 morts sur la planète depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Plus de 19.133.340 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires, dont au moins 11.319.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi 2.060 nouveaux décès liés au virus, un sombre bilan journalier qu'ils n'avaient pas atteint depuis trois mois, selon l'université Johns Hopkins.

Ce rebond porte à plus de 160.000 le nombre total de morts du nouveau coronavirus dans le pays, de loin le plus touché au monde devant le Brésil.

- "Un défi"

L'Inde, trois semaines seulement après avoir enregistré un million de cas officiels, a franchi vendredi le cap des deux millions de cas déclarés.

Si l'épidémie avait auparavant pour principaux épicentres les mégapoles de New Delhi et Bombay, la maladie commence désormais à flamber dans des régions moins denses et plus étendues du géant asiatique de 1,3 milliard d'habitants.

Pour l'experte de santé Preeti Kumar, la raison probable de la recrudescence de cas à l'extérieur des grandes villes réside dans le retour au bercail des travailleurs migrants. Des millions d'entre eux se sont retrouvés sans emploi lors de l'instauration d'un brutal confinement national en Inde fin mars.

"Nous voyons les cas augmenter particulièrement dans des États comme le Bihar et l'Uttar Pradesh", régions du Nord dont sont originaires nombre de travailleurs migrants gagnant habituellement leur vie dans les grandes villes, explique-t-elle à l'AFP.

"Avec des systèmes de santé plus pauvres" dans ces États sous-développés, la flambée épidémique "va être un défi", dit-elle.

L'Espagne, où des quarantaines locales sont imposées notamment au Pays Basque, en Catalogne et en Aragon, a ajouté vendredi à la liste la ville d'Aranda de Duero, 32.000 habitants à 150 km au Nord de Madrid.

Des contrôles de police ont été installés aux abords de la ville, qui restera sous cloche pendant au moins deux semaines.

"Tout est très tranquille, on a un peu peur bien sûr. Certains magasins sont fermés mais finalement ça ressemble presque à une journée normale. On voit bien qu'on a un petit coup au moral parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer", a déclaré à l'AFP Maria José Fernandez, une vendeuse de vêtements de 27 ans, jointe par téléphone.

En Allemagne, deux écoles du Nord du pays ont dû fermer leurs portes après l'apparition de cas d'infection au Covid-19, quelques jours seulement après la rentrée des classes.

Dans la petite commune balnéaire de Graal-Müritz, la centaine d'enfants de l'école primaire et le corps enseignant ont été renvoyés chez eux pour deux semaines de quarantaine après qu'un élève eut été testé positif au nouveau coronavirus.

Dans la Syrie en guerre, le doyen de la faculté de médecine de Damas Noubough al-Awa évoque une situation épidémique "terrifiante", et explique que "de nombreux citoyens se rendent dans les hôpitaux publics, mais malheureusement toutes les chambres sont pleines".

Sur le front de la recherche, des chercheurs français ont découvert qu'une protéine produite par l'organisme dans un contexte d'inflammation pourrait jouer un rôle important dans les formes graves de Covid-19, et la cibler pourrait aider à lutter contre l'aggravation de la maladie.

Selon ces travaux, publiés dans la revue Cell, on relève "un taux très élevé" - 100 à 1.000 fois plus que la normale - de cette protéine, la calprotectine, chez les patients atteints d'une forme sévère de Covid-19.

"Nos résultats suggèrent que la calprotectine pourrait être responsable de l'aggravation de la Covid-19", estime l'auteur principal de l'étude, le chercheur en immunologie Aymeric Silvin.

De nombreux travaux à travers le monde cherchent à mieux comprendre les mécanismes de l'"orage cytokinique", une réaction inflammatoire incontrôlée, excessive et souvent mortelle mise en cause dans les formes graves de Covid-19.

- Personnes âgées et de couleur

Aux Etats-Unis, un chercheur renommé a estimé qu'il sera impossible de connaître l'efficacité véritable d'un vaccin sans des essais cliniques poussés auprès des personnes âgées et de couleur.

Selon le Dr David Diemert, qui supervise les essais cliniques pour le laboratoire Moderna, cette question est cruciale, tant le Covid-19 affecte de façon disproportionnée ces groupes de population.

Selon les données fédérales américaines, le virus tue deux fois plus les personnes noires et latinos que les personnes blanches. Les individus de plus de 65 ans représentent 80% des décès.

D'ici la fin de cette semaine, le Dr Diemert, spécialiste des maladies infectieuses à l'université George Washington, commencera à recruter 500 bénévoles pour l'essai clinique qu'il conduit, une étape qui durera deux mois.

"Nous cherchons des personnes qui sont davantage susceptibles de développer une infection au Covid avec des symptômes, donc des personnes plus âgées, et des personnes de couleur", dit-il.

