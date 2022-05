Le couple royal belge entame une viste de trois jours en Grèce

Le couple royal belge a entamé lundi une visite de trois jours en Grèce, "à un moment où l'Europe fait face à une crise très importante", selon la présidente grecque Ekaterini Sakellaropoulou qui les a invités.

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont lundi d'abord assisté à une cérémonie commémorative devant le Monument du soldat inconnu sur la place Syntagma au centre d'Athènes avant de s'entretenir avec la présidente de la République grecque Ekaterini Sakellaropoulou.

La présidente et le couple royal ont échangé sur la guerre en Ukraine, la crise des réfugiés, et la gestion de la pandémie.

"Avec notre foi dans les valeurs européennes et avec le respect du droit international, je pense que nous surmonterons, tous ensemble, ces multiples crises", a déclaré lors de la rencontre la présidente.

Cette visite doit également permettre de renforcer les liens économiques et culturels entre les deux pays.

"Lors de notre visite, nous allons échanger sur les défis qui se posent en Europe. Nous allons nous intéresser au passé, puisque nous sommes accompagnés d'archéologues et de recteurs d'universités belges, mais aussi nous concentrer sur le présent afin de voir ce que nous pouvons faire ensemble au niveau européen face aux multiples défis et enfin réfléchir à l'avenir, notamment dans le domaine de l'énergie et de la transition digitale où nous avons beaucoup de perspectives communes", a assuré le roi Philippe selon une retransciption de l'agence de presse grecque ANA.

Lundi, la Reine Mathilde devait également se rendre au siège de l'organisation "The Smile of the child", une ONG grecque active dans la protection des enfants.

En soirée, le couple royal dînera avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et sa femme.

C'est la première visite d'Etat du couple royal belge depuis le début de la pandémie de coronavirus. La dernière visite d'État belge avait eu lieu au Luxembourg en octobre 2019.