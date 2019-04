"Le courant des travailleurs" exclu du débat entre les têtes de liste, dénonce Arthaud (LO)

Nathalie Arthaud, chef de file de Lutte Ouvrière pour l'élection européenne, a regretté vendredi l'exclusion de son "courant", "le seul qui parle du point de vue des travailleurs", du débat des têtes de liste jeudi soir sur France 2.

"Je n'étais pas invitée sur le plateau, il y avait donc douze têtes de liste, il manquait finalement le seul courant (...) qui parle du point de vue des travailleurs, des intérêts des ouvriers, des salariés", a dénoncé Nathalie Arthaud sur France 2.

"Ce qui s'est passé hier montre que le pluralisme, la démocratie, l'égalité et l'équité, tout ça, ce sont des mots creux", a-t-elle accusé.

Interrogée sur la présence au débat de Ian Brossat (PCF) et Manon Aubry (LFI), la candidate a expliqué que "défendre les intérêts des travailleurs, c'est commencer par dire que rien ne viendra d'en haut, rien ne nous sera donné d'en haut par ces institutions, il faudra des luttes sociales massives", en expliquant qu'elle se présentait à l'élection car "toutes les occasions de défendre les intérêts des travailleurs sont importantes".

Le débat, organisé par France 2 et suivi par 1,9 million de téléspecteurs était initialement prévu entre neuf têtes de liste : Manon Aubry (LFI), Jordan Bardella (RN), François-Xavier Bellamy (LR), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Raphaël Glucksmann (liste commune Place publique-PS), Yannick Jadot (EELV) et Nathalie Loiseau (LREM), ainsi que Ian Brossat (PCF) et Jean-Christophe Lagarde (UDI) - tous deux repêchés après avoir été écartés.

Benoît Hamon (Générations), Florian Philippot (Les Patriotes) et François Asselineau (UPR) ont contesté en référé-libéré cette décision. La justice leur a donné raison dans un premier temps et a ordonné lundi à France 2 de les inviter. Décision finalement infirmée par le Conseil d'Etat mais France 2 n'a pas rétropédalé et le débat s'est tenu entre 12 têtes de liste.

D'autres candidats ont voulu intégrer le débat, notamment Nathalie Arthaud (LO) et le "gilet jaune" Jean-François Barnaba qui avaient saisi, en vain, la justice.

"Le tribunal administratif a rendu un jugement hier. Il est revenu sur sa position et s'est calé sur le jugement du Conseil d'Etat", a expliqué à l'AFP Marina Del Magno, avocate de Lutte Ouvrière.