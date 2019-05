Le court Simonne-Mathieu, nouveau jardin extraordinaire de Roland-Garros

"Comme dans un jardin": Garbine Muguruza, qui a eu l'honneur de jouer dimanche le premier match de l'histoire de Roland-Garros sur le nouveau court Simonne-Mathieu, résume ainsi le sentiment généralement partagé au sujet de l'enceinte si décriée avant sa construction.

Après le match de l'Espagnole, un orchestre de 15 musiciens a officiellement inauguré le court. Mais le véritable baptême du Simonne-Mathieu a été célébré par Nicolas Mahut, N.253 mondial et invité par les organisateurs.

Dans une enceinte en feu, le Français de 37 ans, mené deux sets à zéro, a retourné la situation pour éliminer l'Italien Marco Cecchinato, 19e mondial et demi-finaliste l'an dernier, au terme de 3h18 de combat.

"C'est un court extraordinaire, surtout avec une ambiance pareille", s'est enflammé Mahut.

Les spectateurs qui ont opté pour des places sur ce nouveau court ont été gâtés par les organisateurs qui leur ont concocté un joli programme inaugural, avec également Venus Williams puis David Goffin.

Malgré une farouche opposition des riverains et des défenseurs du patrimoine, se dresse désormais dans le jardin des historiques Serres d'Auteuil ce nouvel écrin de verre et d'acier dévolu non aux espèces botaniques, mais aux exploits sportifs.

Les frappes claquent comme des coups de feu, la balle vole d'un bout à l'autre du court comme une abeille, sous les yeux d'un public très proche des joueurs.

- Furtif -

Une verrière recouvre le haut des tribunes mais laisse le court très largement ouvert et l'on aperçoit, depuis son siège, le faîte des arbres du jardin des Serres d'Auteuil.

Et contrairement aux mastodontes Philippe-Chatrier (14.962 places) et Suzanne-Lenglen (9.829 places) dont les hautes silhouettes de béton marquent indubitablement la localisation du complexe de Roland-Garros, le Simonne-Mathieu (5.290 places), semi-enterré, est comme furtif. Semblable comme un cousin aux serres historiques, ses parois verticales ne s'élèvent que de quelques mètres et les panneaux de verre qui les composent laissent passer la lumière et les regards.

"C'est cool d'avoir été la première joueuse dessus. Je l'aime, il est très joli... pas petit mais cosy", a commenté Muguruza, ex-N.1 mondiale, après sa victoire contre l'Américaine Taylor Townsend.

"On s'y sent différemment, comme dans un jardin", a ajouté la lauréate du tournoi 2016 en reconnaissant que le court central Philippe-Chatrier restait son jardin de coeur du fait des moments qu'elle y a vécus. Au point d'avoir "encore aujourd'hui la chair de poule à chaque fois (qu'elle) y pénètre".

La Française Kristina Mladenovic a joué et remporté son premier tour sur le court Suzanne-Lenglen, mais elle a eu l'occasion de s'entraîner sur le Simonne-Mathieu.

"Il est super beau esthétiquement parlant", affirme-t-elle en préambule, préférant attendre d'y avoir joué un match en conditions réelles de tournoi pour se prononcer sur les conditions de jeu.

- Recours -

"J'ai fait une séance d'entraînement très tôt, un matin (...) Il ne m'arrivera pas de faire un match à 8 heures et demi du matin, alors je n'ai pas grand-chose à dire sur mes sensations", a déclaré la 54e mondiale.

Petit bémol, le court Suzanne-Mathieu se trouve à l'écart du reste du complexe de Roland-Garros, comme perdu dans un grand jardin.

"Il y a des atmosphères différentes d'un lieu à l'autre", préfère constater le directeur général de la Fédération française de tennis (FFT) Jean-François Vilotte. "Le Simonne-Mathieu, c'est probablement le plus beau site de tennis au monde: je pense que personne ne peut rêver d'un plus bel environnement, on a là le court le plus vert, le plus élégant, c'est une merveille", a-t-il confié à l'AFP.

Le directeur du tournoi Guy Forget estime, lui, que le pari d'étendre la superficie du complexe de Roland-Garros en restant dans Paris est gagné.

"L'inconvénient de ce choix-là, c'est qu'on a eu beaucoup de recours en justice, mais aujourd'hui, le court Simonne-Mathieu (...), au milieu des serres historiques de Jean-Camille Formigé, a vu le jour et même les riverains qui étaient à la base, pour certains, opposés, trouvent ça magnifique".

Certainement pas autant que Nicolas Mahut.