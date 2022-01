Le cycliste colombien Egan Bernal va être opéré après un grave accident

Le cycliste colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019, a été victime lundi d'un grave accident à l'entraînement et doit être opéré "dans les prochaines heures", a déclaré la clinique qui l'a pris en charge près de Bogotá.

Le coureur, âgé de 25 ans "présente un polytraumatisme et doit subir une intervention chirurgicale dans les prochaines heures", a expliqué dans un communiqué l'équipe médicale de la clinique universitaire de La Sabana. Blessé au cou, au thorax et aux jambes, il "présente encore pour l'instant une stabilité hémodynamique (relative à la circulation sanguine, NDLR)", précise la clinique, sans donner de détails à propos de l'intervention.

Le champion en titre du Giro avait prévu de reprendre la compétition en France à l'occasion du Tour de La Provence, du 10 au 13 février. Il devait ensuite suivre un programme consistant avec notamment l'UAE Tour (20-26 février), pour un avant-goût de l'été prochain et du match annoncé sur le Tour de France avec le Slovène Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021.

Le cycliste colombien a été hospitalisé dans la journée - "conscient", selon son équipe Ineos - après avoir percuté l'arrière d'un autobus en train de s'arrêter dans la commune de Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de la capitale colombienne, avaient annoncé les autorités.

Sur des photographies diffusées par des médias locaux, on peut voir le coureur étendu sur le sol, face à l'arrière d'un autobus et entouré de ses coéquipiers.

"Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et sommes confiant quant à l'évolution satisfaisante de son état de santé et à sa capacité de continuer à accumuler des trophées pour la Colombie", a tweeté le président de la République colombienne Iván Duque, parmi de très nombreux messages de soutien.

Il y a quelques jours, le coureur s'était plaint de l'imprudence d'un automobiliste qui avait manqué de renverser ses coéquipiers et lui lors d'une sortie d'entraînement, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

- Retour en France -

Peu avant de fêter le 13 janvier son 25e anniversaire, Bernal a officialisé la prolongation de son contrat avec l'équipe Ineos, jusqu'à fin 2026.

Il a confirmé dans le même temps que le Tour de France serait sa priorité pour la saison à venir. "Je veux vraiment retourner sur le Tour. J'ai sauté l'année dernière à cause du Giro, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas été sur le Tour. Je suis très enthousiaste", a-t-il dit.

La carrière du grimpeur-rouleur colombien a connu des hauts et des bas depuis son succès dans la grande boucle en 2019, acquis dans les trois derniers jours de course.

Il a échoué en 2020 dans le Tour (non partant sur la 17e étape à cause de fortes douleurs au dos) mais a gagné le Giro en mai dernier avant de contracter le Covid-19 et d'effectuer un parcours moyen, pour un coureur de son niveau, dans la Vuelta (6e).

L'édition 2022 du Tour débutera le 1er juillet avec un contre-la-montre individuel à Copenhague et s'achèvera le 24 sur les Champs-Élysées, à Paris.