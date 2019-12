Le cyclone tropical Belna a atteint le nord-ouest de Madagascar

Le cyclone tropical Belna a atteint lundi la côte nord-ouest de l'île de Madagascar, noyée sous des trombes d'eau et balayée de vents violents atteignant jusqu'à 180 km/h, a annoncé le gouvernement.

Les autorités n'ont pas publié de bilan immédiat du passage de Belna, qui a touché la Grande île dans la région de Boeny.

"Jusqu'à présent, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de disparu, mais juste des évacuations de personnes pour éviter le pire", a indiqué à l'AFP un responsable du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), le colonel Eleck Olivier Andriakaja.

Quelques heures avant l'arrivée de Belna, les autorités malgaches avaient placé la région de Boeny, qui abrite environ un million d'habitants, en alerte rouge et procédé à l'évacuation de près de 200 personnes menacées.

"Il y a déjà des sites d'hébergement qui accueillent les gens qui n'ont pas de maison", a dit le colonel Andriajka, "le BNGRC a déjà prépositionné des vivres".

Dans son dernier bulletin, la météo malgache a prévu de fortes précipitations pouvant atteindre jusqu'à 200 mm dans les prochaines vingt-quatre heures.

"Les inondations généralisées sont fortement à craindre pour les zones connues vulnérables", a-t-elle ajouté.

Avant de s'approcher de Madagascar, Belna est passé au large de l'île française de Mayotte puis de l'archipel des Comores, plus au nord dans l'océan Indien.

Les autorités locales n'y ont fait immédiatement état d'aucun dégât significatif.

Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, est la cible régulière de cyclones ou autres tempêtes tropicales.

En 2018, le cyclone Ava y avait fait 51 morts et 22 disparus en janvier et la tempête tropicale Eliakim 20 morts et près de 19.000 sinistrés deux mois plus tard.

