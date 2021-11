Le décollage du télescope James Webb repoussé de quelques jours après un "incident"

Le décollage du télescope spatial James Webb a été repoussé du 18 au 22 décembre après un "incident" lors des préparatifs en Guyane française, nécessitant que des tests supplémentaires soient menés afin de vérifier qu'il n'a pas été endommagé, a annoncé la Nasa lundi.

"Les techniciens se préparaient à attacher Webb au +launch vehicle adapter+, qui est utilisé pour insérer l'observatoire dans l'étage supérieur de la fusée Ariane 5", a écrit l'agence spatiale américaine.

"Un collier de serrage -- qui maintient Webb au +launch vehicle adapter+ -- a soudainement lâché de façon inattendue, causant une vibration à travers l'observatoire", a expliqué la Nasa.

Des tests supplémentaires sont ainsi requis pour "déterminer avec certitude que l'incident n'a endommagé aucune des composantes", a ajouté la Nasa, qui a promis de tenir le public informé une fois ces vérifications réalisées, "à la fin de la semaine".

Le télescope, très attendu par les astronomes et astrophysiciens du monde entier, est un bijou d'ingénierie ultra-complexe. Son très large miroir est par exemple composé de 18 miroirs plus petits de forme hexagonale, qui devront être dépliés en orbite lors d'une périlleuse séquence, et parfaitement alignés pour réaliser leurs observations.

Le télescope se trouve actuellement à Kourou, en Guyane française, où les préparatifs sont menés sous la responsabilité d'Arianespace. Il y a été transporté depuis la Californie au terme d'un voyage de 16 jours en mer.

Présenté comme le successeur du télescope Hubble, lancé en 1990, le JWST a été construit aux Etats-Unis sous la direction de la Nasa, et incorpore des instruments des agences spatiales européenne (ESA) et canadienne (CSA).

Il doit explorer avec une précision inégalée toutes les phases du cosmos, jusqu'aux premiers âges de l'Univers et la formation des premières galaxies.

Il sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, bien au-delà des limites de son grand frère Hubble, qui opère à 600 km d'altitude depuis 1990.