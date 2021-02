Le fabricant du jeu Cyberpunk 2077 victime d'une cyberattaque

Le fabricant polonais de jeux vidéo CD Projekt RED, auteur de The Witcher et Cyberpunk 2077, a annoncé mardi s'être fait voler des données dans une "cyberattaque ciblée".

"Un acteur non identifié a obtenu un accès non autorisé à notre réseau interne, collecté certaines données appartenant au groupe CD PROJEKT et laissé une demande de rançon", a indiqué le groupe sur Twitter.

Le studio a précisé que l'incident s'était produit lundi et qu'il avait contacté la police.

CD Projekt a publié une copie de la demande de rançon dans laquelle les pirates affirment avoir volé des codes sources de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, ainsi que des documents internes.

"Si nous ne parvenons pas à un accord, vos codes sources seront vendus ou divulgués en ligne", peut-on lire dans cette note qui donne au groupe 48 heures pour répondre.

"Les investisseurs perdront confiance en votre groupe et votre action plongera encore plus bas", poursuivent les cyberpirates.

Les actions de CD Projekt cotaient en baisse de 5,2% à la bourse de Varsovie vers 9h00 GMT.

Les actions du groupe avaient déjà plongé après une série de problèmes à la sortie du très attendu Cyberpunk 2077 en décembre, avant de reprendre le mois dernier quand le milliardaire Elon Musk a fait l'éloge de son design.

Le studio polonais a déclaré qu'il ne comptait "ni céder pas aux demandes ni négocier".

"Nous prenons les mesures nécessaires pour limiter les conséquences d'une divulgation" potentielle de données, a assuré CD Projekt RED.

"À ce stade, nous pouvons confirmer qu'à notre connaissance, les systèmes compromis ne contenaient aucune donnée personnelle de nos joueurs ou clients de nos services", a assuré le groupe.