Le festival de cinéma américain de Deauville s'ouvre avec un film sur les Kennedy

Le 44e festival de cinéma américain de Deauville s'est ouvert vendredi avec "Le secret des Kennedy", un film de John Curran qui dénonce la quête de pouvoir à tout prix, et un hommage à Jason Clarke qui y joue le rôle principal.

"Cher Jason Clarke, vous portez l'excellence chevillée au corps", a déclaré la présidente du jury Sandrine Kiberlain avant d'accueillir l'artiste australien de 49 ans, "figure incontournable du cinéma américain" que le public a ovationné.

L'acteur incarne Ted Kennedy dans "Le secret des Kennedy" de John Curran, un film qui revient sur l'accident de voiture de 1969 dans laquelle mourut, parce que le sénateur ne se précipita pas pour la sauver, Mary Joe Kopechne, ancienne directrice de campagne de J.F. Kennedy.

Le drame mit fin aux chances du frère de JFK d'accéder à la Maison blanche. "C'est un film très politique qui a suscité de vives réactions aux Etats-Unis", a déclaré juste avant la cérémonie, Jason Clarke.

"Si vous devez juger Ted Kennedy, jugez-vous vous même avant", a ajouté l'acteur qui a joué dans la saga de science-fiction "La Planète des singes: l'affrontement", ou encore dans le drame sur le sommet du monde "Everest".

"Le secret des Kennedy" campe un Ted Kennedy sans réelle ambition présidentielle, peinant à être lui-même car rongé par la soif de pouvoir par procuration de son père, dont il cherche désespérément la reconnaissance.

Le public de Deauville a applaudi de façon mesuré à la fin du film, après avoir ri face au ridicule de conseillers du sénateur prêts à tout pour préserver les chances de la famille Kennedy d'accéder à nouveau à la Maison blanche.

Projeté à Deauville hors compétition devant près de 1.500 personnes, le film ne sortira probablement pas dans les salles en France mais uniquement en VOD ou payTV.

Parmi les temps forts de cette 44e édition, le festival rend hommage le 7 septembre au monument d'Hollywood qu'est Morgan Freeman et à l'héroïne de "Sex and the city", Sarah Jessica Parker.

Samedi, Mélanie Laurent vient présenter son premier film américain "Galveston", une adaptation du premier roman du créateur de "True Detective", Nic Pizzolatto. Elle sera aux côtés de la jeune actrice américaine Elle Fanning qui joue dans le film dont la sortie est prévue le 10 octobre en France.

Plusieurs autres stars sont attendues pour cette 44e édition: la Britannique Kate Beckinsale, une des accusatrices de Weinstein, les Américains John C. Reilly, Joaquin Phoenix, ou la star du film pour adolescents "Divergente", Shailene Woodley.

- Paillettes et inquiétudes -

Derrière les paillettes, se profile toutefois une image beaucoup plus "sombre" de l'Amérique.

"Les films en compétition sont assez tournés vers la réalité sociale. Il n'y a pas de film pamphlétaire contre Trump mais il y a des inquiétudes, des jeunes, des communautés, qui montrent à quel point les Américains ne sont pas rassurés sur l'avenir", a résumé Bruno Barde, le directeur du festival.

62 films vont être projetés durant cette 44e édition. Quatorze longs métrages sont en compétition, dont huit premiers films.

Le palmarès sera annoncé le 8 septembre.

L'an passé, le festival, qui accueille environ 60.000 spectateurs par an, a couronné "The Rider" de Chloé Zhao.

Son budget s'élève à 2 à 3 millions d'euros, dont 400.000 à 500.000 euros de financement direct par la mairie. Le groupe Barrière y contribue fortement avec 2.700 nuitées dans ses palaces, selon la mairie.