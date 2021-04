Le FMI recommande aux pays européens de poursuivre leur effort budgétaire

L'économie européenne est confrontée à de sérieux risques "à court terme" en raison des mutations du Covid-19 et du retard pris dans la campagne de vaccination, estime mercredi le FMI qui recommande de poursuivre l'effort budgétaire en 2021 et 2022.

"Reflétant les vagues d'infection et le rythme des vaccinations, la reprise économique en Europe est toujours hésitante et inégale", a résumé Alfred Kammer, directeur du département Europe du Fonds Monétaire international au cours d'une conférence de presse, suivant la publication du rapport régional.

Le FMI table sur une croissance de 4,5% cette année en Europe, soit 0,2 point de pourcentage de moins que lors de précédentes prévisions en octobre.

Mais la croissance du PIB européen ne reviendra pas à son niveau d'avant pandémie avant 2022 et à condition que les vaccins "soient largement disponibles à l'été 2021 et tout au long de 2022", a souligné M. Kammer, relevant la grande incertitude entourant ces prévisions.

Accélérer la production et la distribution des vaccins "est le défi le plus critique à ce stade" et "les décideurs politiques doivent continuer à fournir une aide d'urgence pour soutenir les ménages et les entreprises", estime ainsi l'institution de Washington.

- "Ciblé et temporaire" -

Pour autant, "il ne s'agit pas d'un appel à augmenter les dépenses de manière (...) permanente mais d'un coup de pouce bien ciblé et temporaire", a commenté Alfred Kammer.

Le FMI martèle qu'il s'agit de donner un coup de pouce à la reprise par des investissements "verts" permettant une croissance durable et respectueuse de l'environnement.

"En ce qui concerne la restructuration de l'économie, nous ne savons pas combien de temps cela va prendre", a admis Alfred Kammer. "Ce que nous savons c'est que le soutien budgétaire doit se poursuivre en 2021 et 2022".

En ce qui concerne le plan de relance de l'Union européenne, il a jugé qu'il était "suffisant à ce stade", à condition qu'il soit effectivement mis en oeuvre.

Pour l'heure, les pays de l'UE n'ont pas encore tous ratifié le fonds de relance européen de 750 milliards d'euros, financé par une dette commune inédite et laborieusement négociée l'été dernier. La justice allemande menace de bloquer cet instrument en raison de doutes sur sa légalité.

Le FMI a calculé qu'un soutien supplémentaire,représentant 3% du PIB sur 2021−22, pourrait augmenter le PIB d'environ 2% d'ici la fin de 2022. A moyen terme, les effets de la crise seraient réduits "de plus de la moitié", a-t-il expliqué.

En d'autres termes, plus la reprise sera rapide, moins les effets de la crise seront durables.

Le Fonds est particulièrement inquiet de la possibilité que des personnes ayant perdu leur emploi au cours de la pandémie n'en retrouvent pas à l'avenir.

"C'est possible dans la mesure où les lacunes observées dans l'éducation et la formation des travailleurs ne seront jamais comblées, parce que les investissements différés restent en suspens ou parce que les ressources restent allouées à des secteurs en repli plutôt que de se déplacer vers des secteurs en expansion", a détaillé Alfred Kammer.

Le responsable du FMI a par ailleurs souligné qu'il était difficile de savoir dans quelle mesure la consommation allait soutenir la croissance alors que des pays, comme la France, ont dû se résoudre à prendre de nouvelles mesures de restriction empêchant la population de dépenser leurs économies en allant au restaurant ou en voyageant.

"Les gouvernement doivent donc se tenir prêts à fournir une aide ciblée quand et si nécessaire", a-t-il conclu.