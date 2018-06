Le FN devient RN sans éteindre la flamme identitaire

Le FN est mort, vive le RN. Le Front national devient vendredi soir Rassemblement national sans pour autant abandonner la flamme de son logo, gage de ralliement des militants rétifs à ce changement de nom et reflet d'une ligne plus identitaire depuis l'échec à la présidentielle.

La nouvelle appellation, proposée par la présidente Marine Le Pen au congrès de mars, est censée être le point d'orgue de la refondation d'un parti débarrassé de son passé raciste et antisémite et désireux de trouver des alliés pour gagner.

Mais les alliances tardent à voir le jour et la dédiabolisation est loin d'être achevée.

Consultés par courrier depuis le 9 mai, les militants du FN devraient adopter sans surprise le nouveau nom proposé par leur cheffe, qui annoncera les résultats du vote à Lyon vendredi soir, à l'issue d'un conseil national (parlement) élargi du parti.

Les militants étaient très partagés sur le principe d'un changement d'appellation, mais au congrès des 10 et 11 mars à Lille, "ils ont été rassurés parce qu'on garde la flamme et le mot +national+", explique un cadre du FN. "C'est le changement dans la continuité", renchérit le député du Nord Sébastien Chenu.

- "Identification" -

La nouvelle dénomination rappelle le groupe parlementaire frontiste entre 1986 et 1988 appelé "Front national-Rassemblement national", qui comptait en son sein plusieurs députés CNIP.

Mais le RN gardera aussi l'emblème de la flamme, calque du logo du parti néofasciste italien Mouvement Social Italien (MSI), aujourd'hui disparu, dont s'est inspiré politiquement le FN à ses débuts et qui l'a aidé financièrement, rappelle l'historienne Valérie Igounet.

De quoi rallier les 48% de récalcitrants qui avaient exprimé, dans un questionnaire à l'automne, leur opposition à un changement de nom. Une très large majorité de militants s'étaient en revanche dits attachés à la flamme, "qui est une identification" au parti et un symbole des "combats" menés, disent les militants.

"Ça a toujours été le dilemme du parti, essayer de s'ouvrir à la droite classique et, en même temps, garder le symbole d'un FN qui n'est pas encore éteint", explique Mme Igounet.

"Même si Marine Le Pen entend changer beaucoup de choses, Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. Les militants rejettent ses propos polémiques (qui lui ont valu d'être exclu du FN en 2015, NDLR), mais beaucoup lui sont reconnaissants de l’œuvre qu'il a construite", ajoute-t-elle.

- Liste commune -

La flamme, symbole de continuité pour le parti, incarne de ce fait les thèmes fédérateurs comme ¨la sécurité et l'immigration, que met en avant Marine Le Pen, soucieuse de rassurer des militants sonnés par son échec à la présidentielle.

"Le FN n'est pas en forme et se replie sur ses fondamentaux", résume Mme Igounet.

La première campagne électorale du FN avec cet emblème, en 1978, a pris pour slogan "1 million de chômeurs c'est 1 million d'immigrés en trop", rappelle le politologue Jean-Yves Camus.

L'eurodéputé et économiste Bernard Monot qui vient de quitter le FN pour rallier le parti de Nicolas Dupont-Aignan, reproche à son ancien parti de "ne plus parler d'économie et de social" et seulement de "sécurité, lutte contre le terrorisme et l'immigration, ce (qui) est réducteur" à ses yeux.

Marine Le Pen a salué les actions antimigrants du mouvement radical Génération Identitaire dans les Alpes et contesté la "neutralité" d'un haut fonctionnaire à leur égard.

"L'identité" des nations et les origines helléno-chrétiennes de "la civilisation" européenne ont dominé les interventions au rassemblement de Nice le 1er mai entre le FN et ses alliés européens.

Malgré le changement de nom, la ligne du parti reste orientée "à droite toute" sur la préférence nationale, rendant hypothétiques les rapprochements, selon le politologue Jean-Yves Camus. Le président de LR Laurent Wauquiez y oppose une fin de non-recevoir et les personnalités approchées n'ont pas encore donné de réponse.

Marine Le Pen a proposé jeudi à son ancien allié à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, de figurer sur une liste commune, mais aux deux dernières places, alors que le président de Debout la France semble vouloir lancer sa propre liste avec deux autres petits partis eurosceptiques, le Parti Chrétien-Démocrate et le CNIP.