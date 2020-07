Le fonds d'investissement saoudien renonce à racheter le club anglais de Newcastle

Un consortium mené par le fonds d'investissement souverain saoudien a retiré jeudi son offre controversée de rachat du club anglais de Newcastle pour un montant de 300 millions de livres (333 M EUR), annoncent plusieurs médias britanniques.

Ce projet d’acquisition d'un club historique de la Premier League s'était heurté à d'importantes critiques de la part de défenseurs des droits de l'Homme, mais aussi de la chaîne qatarie BeIN Sport pour des questions de piratage d'images dont elle avait les droits.

Les instigateurs attendaient depuis des semaines un feu vert des autorités du football britannique qui n'est jamais venu.

"Avec un profond respect pour la communauté de Newcastle et l'importance de son club de football, nous en sommes arrivés à prendre la décision de retirer notre offre pour l'acquisition du Newcastle United Football Club", explique un communiqué du consortium révélé par Sky Sports.

Ce groupement d'investisseurs était mené par le Fonds d'Investissement Public (PIF) saoudien, piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane, qui devait détenir 80% des parts du club à la fin de l'opération.

Il était associé au fonds d'investissement britannique PCP Capital Partners et à Reuben Brothers, une autre société d'investissement britannique appartenant à la deuxième fortune du Royaume-Uni, les frères David et Simon Reuben.

"Nous le faisons avec regret, car nous étions excités et totalement engagés pour investir dans la grande ville de Newcastle et nous pensions pouvoir ramener le club à une position digne de son histoire, de ses traditions et de ce que ses supporters méritent", poursuit le consortium dans le communiqué.

L'offre, qui avait été déposée il y a 16 semaines, était engluée dans un processus de contrôle par la Premier League face auquel le groupe semble avoir perdu patience, surtout compte tenu de l'irruption entre temps du Covid-19 qui a fortement affecté les perspectives économiques du football.

"Pendant cette procédure qui s'est éternisée de façon imprévisible, l'accord entre le groupe d'investisseur et les propriétaires du club est devenu caduque et nos hypothèses d'investissements n'étaient plus soutenables", précise le communiqué.

"L'absence de clarté sur les circonstances dans lesquelles la saison à venir démarrera et sur les normes qui seront imposées pour les matches, les entraînements et d'autres activités" sont également avancées comme des explication pour cette volte-face.