Le gendarme de la bourse américaine punit l'entreprise Tesla pour des tweets d'Elon Musk

Fumer de la marijuana en pleine interview, voici la dernière frasque en date d'Elon Musk début septembre, mais c'est une autre affaire qui pourrait coûter très cher au sulfureux patron de Tesla.



Une série de tweets en pleine séance boursière le 7 aout, dans laquelle le pdg du constructeur automobile annonce envisager de retirer Tesla de la bourse au prix de 420 dollars l'action, promettant le soutien des investisseurs. Le titre s'envole alors à 380 dollars sans jamais atteindre la barre des 420, qui aurait valorisés TESLA à 70 milliards de dollars. Le projet est officiellement abandonné 2 semaines plus tard.



Mais pour le gendarme de la bourse, ces tweets etaient mensongers et trompeurs.



Nous pensons que Musk est arrivé au montant de 420$ en ajoutant 20 % à la valeur du titre existant et en arrondissant à 420 à cause du sens de ce nombre dans la culture de la marijuana et l'idée que cela pourrait amuser sa petite amie.





Steven Peikin