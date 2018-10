Le gigantesque paquebot Celebrity Edge livré à l'armateur américain Royal Caribbean

Le paquebot Celebrity Edge, un gigantesque navire de 300 mètres de long et 39 m de large construit par les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, a été livré mercredi à l'armateur américain Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL), a-t-on appris auprès du directeur de la communication des chantiers.

La cérémonie a donné lieu à un changement de drapeau, la bannière étoilée ayant été hissée après le retrait des couleurs tricolores, tandis que les hymnes des deux pays étaient joués, a décrit le directeur de la communication Philippe Kasse.

Le Celebrity Edge, qui est l'un des plus gros paquebots du monde, doit prendre la mer à la fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine, selon la météo, pour rallier Miami.

La construction de ce géant, dont la première plaque de tôle avait été découpée en novembre 2016 a mobilisé sur le chantier quelque 500 sociétés, fournisseurs et sous-traitants.

Le navire est capable de transporter 2.900 passagers et un équipage de 1.320 personnes, mais le propriétaire américain a choisi de dévoiler au compte-gouttes les détails sur ce bateau qui est présenté comme un modèle d'innovations.

L'une des principales est le concept du "Magic Carpet", une large plateforme installée sur le flanc du bateau qui peut être déplacée à différents étages et ainsi changer d'usage selon les moments de la journée.

En mars 2018, les Chantiers de l'Atlantique - alors baptisés chantiers STX France - avaient livré à RCCL le plus gros navire de croisière jamais construit, le Symphony of the seas qui mesure 362 mètres de long et 66 m de large et a ravi pour quelques mètres et quelques cabines supplémentaires le titre du plus gros paquebot du monde, auparavant détenu par son jumeau, Harmony of the seas, que STX France avait remis en mai 2016 à RCCL.

Le prochain navire que les Chantiers de l'Atlantique préparent pour RCCL est le Celebrity Apex qui doit être livré en mars 2020.