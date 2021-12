Le gouvernement accélère face à la vague Omicron déjà là

Face à la vague de cas de Covid liés au variant Omicron qui touche la France à son tour, le gouvernement accélère en annonçant un conseil des ministres exceptionnel lundi 27 décembre, avec l'espoir d'adopter le pass vaccinal dès la mi-janvier.

La France entre "dans une période de turbulences avec Omicron", mais "si le variant accélère, nous accélérons aussi", a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue d'une visioconférence entre le Premier ministre Jean Castex et les associations d'élus locaux sur ce pass nouvelle version.

Le temps presse: le taux d'incidence du Covid-19 atteint "une nouvelle fois un record" en France, à 537 cas par semaine pour 100.000 habitants, et "le variant Omicron arrive", avec "probablement" plus de 10% des contaminations qui lui sont liées, voire bien plus en Ile-de-France, et plus encore à Paris, où il est désormais responsable de "plus d'une contamination sur trois", selon M. Attal.

Très contagieux, Omicron fait doubler le nombre de cas "tous les deux à trois jours", avait-il souligné un peu plus tôt sur France 2, en rappelant la "progression absolument foudroyante" déjà observée au Royaume-Uni, mais aussi "le point d'interrogation" sur "la part des cas graves nécessitant une hospitalisation" liés à ce variant.

Face à cette vague dans la 5e vague de l'épidémie de Covid, le gouvernement renforce sa stratégie, avec, outre la vaste campagne de rappels, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal plus vite qu'initialement prévu.

Jean Castex, qui avait annoncé vendredi 17 décembre son entrée en vigueur d'ici fin janvier, a indiqué aux élus locaux mardi matin avoir "décidé d'accélérer et d'avancer ce calendrier", afin d'avoir le pass vaccinal "sans attendre", selon Gabriel Attal: l'objectif de le voir adopté définitivement par le parlement est ramené à "la première quinzaine du mois de janvier".

Le texte sera adopté lors d'un conseil des ministres exceptionnel lundi 27 décembre, avant sa présentation dès la même semaine au Parlement.

Jean Castex doit consulter à ce propos les groupes parlementaires mardi après-midi.

- 20 millions de rappels vaccinaux -

Etage supplémentaire de la barrière sanitaire érigée contre Omicron, le gouvernement va décider à l'issue des rencontres de ce mardi s'il intègre dans le texte sur le pass vaccinal un pass sanitaire en entreprise, a précisé M. Attal sur France 2.

L'éventualité d'une telle mesure provoque des réticences. Les partenaires sociaux en ont fait état lundi à la ministre du Travail Elisabeth Borne lors de consultations.

S'il y a "une forme de consensus autour de la nécessité du télétravail", il n'y en a "en revanche pas vraiment autour d'un pass sanitaire en entreprise", reconnaît Gabriel Attal.

Mais il insiste: "L'objectif, c'est d'inciter le plus possible à la vaccination parce qu'on voit quand même que c'est notre meilleur outil face à la progression de l'épidémie".

Le président LREM de la commission des Affaires économiques à l'Assemblée nationale, Roland Lescure, met, lui, dans la balance "le risque" d'un reconfinement si toutes les mesures ne sont pas prises, alors que des pays européens, comme les Pays-Bas, reconfinent.

"Le vrai défi dans les entreprises c'est de mettre en place à la fois une responsabilisation collective et une confiance entre les différents employés", a-t-il estimé mardi sur France Inter, s'affichant optimiste: "de la même manière que (l'instauration du pass sanitaire, NDLR) s'est bien passée dans les restaurants, ça va bien se passer dans l'immense majorité des entreprises".

La campagne de rappels vaccinaux bat, elle, son plein.

"Nous allons atteindre aujourd’hui les 20 millions de rappels", s'est félicité le ministre de la Santé Olivier Véran dans un tweet, soit avec "quatre jours d'avance" sur l'objectif qu'il avait fixé, a souligné Gabriel Attal.

Parallèlement, le gouvernement, qui a renforcé les contrôles aux frontières, fermé les discothèques et interdit les grands rassemblements sur la voie publique pour le 31 décembre, compte sur la "responsabilité" des Français pendant les fêtes.

Mais il n'exclut pas non plus d'aller "au-delà" en cas de "reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron", a prévenu Gabriel Attal.