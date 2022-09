Le gouvernement en appelle à la sobriété et à la "solidarité européenne" pour passer l'hiver

Le gouvernement français en a appelé vendredi à la sobriété et à la "solidarité européenne", à l'issue d'un Conseil de défense inédit présidé par Emmanuel Macron pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité à l'approche de l'hiver.

"C'est grâce à la sobriété et la solidarité européenne que nous pourrons éviter des mesures contraignantes", a déclaré la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. "Si la situation est sérieuse, nous avons activé tous les leviers à notre main pour préparer l'hiver", a-t-elle assuré lors d'une déclaration.

Le Conseil de défense a rassemblé les ministres compétents sur le dossier énergétique, à l'heure du tarissement des flux de gaz russe et d'une forte indisponibilité du parc nucléaire français.

"Le Conseil a plus particulièrement examiné les relations avec l'Allemagne et l'Espagne, parce que vous savez que nous avons avec ces deux pays d'importants échanges de gaz et d'électricité, et nous avons conclu que cette solidarité réciproque devra être renforcée dès cet hiver", a indiqué Mme Pannier-Runacher.

"Sur l'électricité, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs cet hiver", a-t-elle dit.

"Nous suivons la situation au plus près avec des points hebdomadaires et nous sommes particulièrement vigilants à ce que ce calendrier soit tenu", a insisté la ministre.