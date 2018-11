Le gouvernement promet d'aider les enfants placés à mieux se soigner et à étudier

Le gouvernement présentera début 2019 une "stratégie de protection de l'enfance" qui comprendra une prise en charge à 100% des frais de santé des jeunes confiés aux services sociaux, mais également un "accompagnement financier" pour ceux qui envisagent des études longues.

La mesure sur les frais de santé est "une urgence" car "les enfants qui sont pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (...) accèdent beaucoup plus difficilement aux soins", a expliqué Agnès Buzyn.

La ministre des Solidarités et de la Santé visitait mardi à Persan (Val-d'Oise) une structure d'accueil de l'association "SOS Villages d'enfants", à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant.

Chaque mineur pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) doit avoir un "parcours coordonné et pris en charge à 100%", y compris pour les consultations auprès d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue, a précisé Mme Buzyn.

Un total de 341.000 mineurs faisaient l'objet d'au moins une mesure de protection de l'enfance fin 2017 en France, en hausse de 4,2% en un an, selon les derniers chiffres officiels. Plus de la moitié (52%) étaient placés.

"Nous voulons absolument retirer tous les freins à l'accompagnement de ces enfants", qui doivent avoir "accès aux soins de la même façon que dans toutes les familles françaises", a dit la ministre.

Agnès Buzyn avait annoncé en janvier sa volonté de présenter une "stratégie nationale de protection de l'enfance et adolescence" pour 2018-2022, attendue au départ en mai.

Pour la piloter, la ministre pourrait annoncer bientôt la nomination d'un haut-commissaire à la protection de l'enfance. Dans son édition de mardi, le quotidien La Croix avance le nom du juge des enfants Edouard Durand qui, interrogé par l'AFP, a indiqué ne pas avoir "d'information à donner" à ce sujet.

- "Pour arrêter ça, agissez" -

La prise en charge à 100% par la Sécurité sociale d'un "parcours spécialisé" de soins répond à une demande de longue date des professionnels concernés, a commenté auprès de l'AFP Michèle Créoff, vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE).

Les enfants et adolescents placés bénéficient d'un "suivi sanitaire très défaillant", alors que nombre d'entre eux présentent des "troubles liés aux phénomènes de violence" et des "pathologies associées à une vulnérabilité émotionnelle et psychique", ainsi qu'un risque important de suicide, a ajouté Mme Créoff.

Au-delà de la santé, le gouvernement souhaite améliorer "l'accès aux droits fondamentaux" des enfants et adolescents confiés aux services sociaux, et "notamment l'accès au droit de faire des études", a dit Mme Buzyn.

Les jeunes concernés, "sans aucune ressource", sont poussés vers "des parcours de formation très courts, même lorsqu'ils ont la volonté de faire des études longues. Ils n'ont pas l'accompagnement financier pour s'inscrire dans des études longues. Ca va faire partie de la stratégie", a souligné la ministre.

Par ailleurs, sur le sujet des violences faites aux enfants, qu'il dit vouloir "prendre à bras-le-corps", le ministère des Solidarités lance mardi soir une "campagne choc" de sensibilisation, avec un spot qui doit être diffusé juste avant le journal de 20 heures sur France 2 pour inciter le grand public à signaler les cas de maltraitance dont il pourrait avoir connaissance.

"Pour arrêter ça, agissez (...). Enfants en danger: dans le doute, appelez le 119", proclame cette vidéo, qui ne montre aucune violence, mais laisse entendre les pleurs et les cris parfois glaçants des enfants maltraités, soumis à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles.

"Tout le monde doit être vigilant et se sentir en capacité d'agir", a insisté Mme Buzyn.

Selon des données de l'Observatoire national de l'enfance en danger, les cas de plus de 35.000 enfants ont été signalés en 2015 au numéro "Allô enfance en danger" (le 119), principalement pour des faits de violences physiques et psychologiques.