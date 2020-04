Le Graët veut disputer les finales de Coupe avant la L1

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët souhaiterait disputer les deux finales de coupe nationale avant la reprise du Championnat, dans le cas où la compétition pourrait reprendre, a-t-on appris vendredi auprès de la FFF.

Le dirigeant du foot français a exprimé le souhait d'organiser la finale de la Coupe de France entre le Paris SG et Saint-Étienne le samedi 13 juin ou le 20 juin, puis la finale de la Coupe de la Ligue PSG-Lyon trois jours plus tard, à l'occasion d'un Bureau de la Ligue vendredi.

Reprendre la compétition par la Coupe de France, "trophée le plus prestigieux" qui réunit les équipes amateures et les professionnelles, serait un "message symbolique" adressé à toutes les familles du football tricolore, fait-on valoir à la Fédération.

"On est en train de refaire le calendrier, à la Fédé et à la Ligue. Cette proposition n'a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c'est oui", a commenté Le Graët auprès du quotidien sportif L'Equipe.

Suspendues depuis la mi-mars, la Ligue 1 et la Ligue 2 devraient reprendre à la mi-juin en cas de feu vert du gouvernement, selon le scénario privilégié par les autorités du football.

Si le déconfinement débute le 11 mai comme prévu, "on peut imaginer que le championnat reprendrait pour les dix dernières journées à partir du 15 juin probablement", avec pour objectif que "tout soit terminé pour le 3 août car l'UEFA va finir ses campagnes de C1 du 3 au 29 août", a affirmé le président de Lyon Jean-Michel Aulas, vendredi sur OLTV.