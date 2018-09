Le groupe M6 lance un magazine web en langue des signes

M6 va lancer un nouveau magazine d'actualité hebdomadaire entièrement en langue des signes, diffusé sur sa plateforme web 6play, a annoncé le groupe vendredi, alors que dimanche est célébrée la première "Journée internationale des langues des signes ».

Appelé "Le 10 Minutes", "ce ne sera pas un programme traduit en langue des signes". "Il s'agit d'un format inédit présenté en langue des signes, avec des contenus produits spécifiquement pour le public sourd", précise M6.

"Le 10 Minutes" proposera des sujets sur l'actualité française et internationale, la société et la communauté sourde.

"L'objectif est d'informer les sourds, mais aussi de sensibiliser les entendants à la culture sourde et à la langue des signes", explique le groupe.

Le magazine sera présenté en alternance par Sophie Scheidt et Olivier Calcada, présentateurs et traducteurs sourds de naissance, et accessible sur 6Play chaque mercredi à 17h45, à partir du 26 septembre.

Le projet est soutenu et financé par la Fondation Malakoff Médéric Handicap

France 5 propose déjà une émission en langue des signes, "L'oeil et la main", diffusée chaque lundi à 10H15, tandis que les chaînes dédiées se multiplient également sur les plateformes de vidéos en ligne, comme celles de Mélanie Deaf ou de Monsieur Wild.

L'Onu a proclamé en décembre que le 23 septembre serait désormais la "Journée internationale des langues des signes ». Elle sera célébrée chaque année afin de mieux sensibiliser aux droits des personnes sourdes.