Le groupe Société Générale envisage de fusionner ses réseaux Crédit du Nord et Société Générale

Le groupe bancaire Société Générale a indiqué mercredi qu'il envisageait de fusionner ses réseaux Crédit du Nord et Société Générale, en vue de créer une nouvelle banque de détail en France qui compterait 10 millions de clients.

Société Générale "étudie la création d'une nouvelle banque de détail en France (...) fondée sur le rapprochement de ses deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale", indique un communiqué du groupe.

"L'objectif par cette nouvelle banque est de gagner en impact sur le marché français. (...) Dans les années qui viennent, la capacité à pouvoir investir massivement dans la formation de nos collaborateurs, dans nos outils digitaux, justifie d'étudier ce rapprochement. Il vaut mieux investir massivement sur une nouvelle banque plutôt que de mettre un euro à gauche et un euro à droite", a affirmé à l'AFP Sébastien Proto, directeur général adjoint en charge des réseaux bancaires en France.

Jusqu'à présent, le groupe avait organisé son activité de détail en France sur trois réseaux, profitant chacun d'un large niveau d'autonomie : le réseau Société Générale, celui du Crédit du Nord et la banque en ligne Boursorama.

La nouvelle structure profiterait de "la qualité des deux fonds de commerce de près de 9 millions de clients particuliers et de 1 million de clients professionnels et entreprises", ainsi que de "la forte complémentarité des deux réseaux en termes d’expertises et de présence géographique", souligne le groupe au logo rouge et noir.

Ce rapprochement répondrait en outre trois objectifs: améliorer la satisfaction des clients, rendre le modèle plus efficace et générer "d'importantes synergies, permettant de renforcer la rentabilité de l'un des principaux métiers", selon le communiqué.

Concernant les éventuelles conséquences sociales de ce rapprochement, le groupe ne donne pour l'heure aucun détail: "c'est totalement prématuré. Nous n'en sommes qu'à l'étude, qui va prendre au moins deux mois", a précisé M. Proto à l'AFP.

Cette annonce intervient dans une année chahutée pour le groupe bancaire, qui a essuyé une importante perte de plus d'un milliard d'euros au deuxième trimestre, conséquence de la crise du Covid-19 qui a contraint l'établissement à passer de grosses provisions et diverses charges comptables.

Dans ce contexte, Société Générale a procédé début août à la constitution d'une nouvelle équipe de direction sous la houlette du directeur général Frédéric Oudéa, en vue de préparer son futur plan stratégique qui doit notamment permettre de renforcer les synergies et les réductions des coûts.