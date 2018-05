Le "héros" Mamoudou Gassama inspire les réseaux sociaux

Les africains à la recherche des bébés accrochés aux balcons à Paris depuis ce matin... #Gassama pic.twitter.com/NPIHgycyjf — LadybiЯd ن (@La_dy_bird) 28 mai 2018

L’effet papillon.. il y a 22 ans naissait un petit malien en Afrique .. son destin était de vivre un périple de migrant pdt 6 ans à travers la lybie notamment, pour sauver la vie d’un petit enfant français en plein paris .... c’est perturbant le destin ...#MamoudouGassama — David D. (@daviddaraux) 29 mai 2018

Polémique

La com a l'état pur. @EmmanuelMacron reçoit #MamoudouGassama le migrant héroïque. Pendant ce temps, sa police continuera de pourchasser tous ses frères d'infortune et de harceler les #solidaires qui leur viennent en aide. Sinistre et immorale comédie d'un pouvoir sans principes. — Esther Benbassa (@EstherBenbassa) 28 mai 2018

Ce n'est pas tellement l'acte courageux du jeune homme qui amuse les internautes, que ses conséquences. D'immigrant clandestin et sans-papiers, Mamadou Gassana est devenu en quelques heures héros national, reçu par le Président de la République qui lui promet régularisation et naturalisation. Et même un travail : il devrait rejoindre le corps des Sapeurs-Pompiers...La nationalité dans un pays occidental... un Graal pour de nombreux Africains.Ainsi le site ivoirien Anoumabo.com a publié une série de parodies sur Facebook.Les twittos aussi ont réagi en masse sous le hashtag #Gassama . Il y a des félicitations, de l'admiration, mais aussi - comme cela semble la règle sur Twitter- des doutes sur la réalité du sauvetage...Dans l'ensemble, on retrouve encore beaucoup d'ironie.Pour autant, il serait faux de décrire toutes les réactions sur la toile comme un grand éclat de rire. Certains, en particulier politiques et militants, ont réagi sur un ton plus polémique et s'interrogent sur le plan de communication déployé instantanément par le président de la République. Un exemple : Esther Benbassa, sénatrice écologiste, qui parle de "com à l'état pur".

La polémique ayant pris de l'ampleur, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux est intervenu ce mardi pour rejeter les critiques, affirmant que "les mêmes qui dénoncent l'opportunisme" de l'exécutif "auraient crié si nous n'avions rien fait". "Nous les laissons à leurs commentaires et nous, nous rendons hommage à quelqu'un qui a eu un acte héroïque", a-t-il réagi sur franceinfo.

« Je serais plus heureux encore de vivre dans une nation qui n’attendrait plus d’un migrant qu’il escalade un immeuble pour sauver un enfant au péril de la sa vie avant de le traiter dignement. » @rglucks1 #MamoudouGassama https://t.co/ZfCdhg4VG5 — Le Nouveau Magazine littéraire (@Le_NML) 28 mai 2018

C'est que l'événement intervient alors que le très contesté projet de loi "asile-immigration" arrive mercredi en commission des Lois du Sénat, après avoir donné lieu à des débats passionnés à l'Assemblée. Un projet de loi que la gauche et les associations de soutien aux migrants ont beaucoup critiqué pour son coté répressif.Comme le demande dans un éditorial en ligne Raphaël Glucksmann, essayiste et directeur du Nouveau magazine Littéraire : " Faut-il être un héros pour être traité avec dignité ? "Dans "Mythologies", Roland Barthes résumait déjà le doute qui s'installe: "J'en viens alors à me demander si la belle et touchante iconographie ... n'est pas l'alibi dont une bonne partie de la nation s'autorise, une fois de plus, pour substituer impunément les signes de la charité à la réalité de la justice". Il parlait à l'époque de la Figure de l'abbé Pierre.Jean-Luc Eyguesier