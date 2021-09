Le jeu Sorare et l'éditeur Mirakl propulsent la French Tech à des sommets inédits

La start-up Sorare, qui a créé un jeu en ligne d'échange de vignettes de joueurs de football, et l'éditeur de logiciels Mirakl ont annoncé mardi avoir levé plus d'un demi-milliard d'euros chacun, dans une journée record pour les start-up et pépites de la French Tech.

Sorare a levé 680 millions de dollars (580 millions d'euros), nouveau record pour le secteur de la tech en France.

Avec une valorisation de 4,3 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros), la très jeune entreprise parisienne – fondée en 2018 – revendique déjà la première place des +licornes+ françaises (des sociétés non cotées valant plus d'un milliard).

Mirakl a elle annoncé avoir levé 555 millions de dollars, soit 473 millions d'euros, dans une opération la valorisant à 3,5 milliards de dollars.

L'éditeur de logiciels est spécialisé dans les solutions pour créer une place de marché en ligne, avec des clients comme Carrefour ou Leroy Merlin, mais aussi ABB, Accor, Airbus Helicopters, The Kroger Co (supermarchés américains)...

Le record de la French Tech était détenu jusqu'à présent par Contentsquare (analyse du comportement des internautes), avec une levée de 408 millions d'euros en mai dernier – déjà menée par SoftBank, le groupe japonais qui a accompagné Sorare.

D'une manière générale, les jeunes pousses de la tech n'ont jamais connu d'année aussi faste, avec des levées de fonds qui dès la fin juin excédaient les records annuels précédents.

Si Mirakl et avant lui Contentsquare sont des éditeurs de logiciels reconnus dans le monde professionnel, Sorare veut lui s'imposer dans le monde des produits grand public, un domaine où la French Tech a plus de mal à percer.

"Notre ambition est de créer le premier groupe au monde de divertissement dans l'univers du sport", a déclaré à l'AFP le cofondateur de l'entreprise, Nicolas Julia.

"Ce montant nous permet de nous concentrer sur notre produit jusqu'à une potentielle introduction en Bourse d'ici quelques années", a-t-il ajouté.

Sorare, qui compte 30 salariés, entend passer à 200 dès l'an prochain.

– Blockchain et spéculation –

Dans ce jeu qui utilise à grande échelle les NFT (des jetons uniques basés sur la blockchain, similaires à des certificats d'authenticité), les utilisateurs peuvent acheter et vendre des images représentant des joueurs dont la valeur dépend des performances lors de matches réels.

"Sorare se positionne au croisement de deux secteurs très stimulants : les objets digitaux à collectionner et les +fantasy sports+ (jeux sportifs virtuels, NDLR)", a expliqué Marcelo Claure, directeur général de SoftBank.

Sans publicité mais avec des stars du foot comme ambassadeurs et actionnaires (dont Gerard Piqué et Antoine Griezmann), Sorare revendique déjà plus de 250.000 joueurs actifs, dont plus de 30.000 qui possèdent une carte de joueur payante, dont la rareté est garantie.

Les échanges monétaires se font en Ether, une cryptomonnaie. Sur le site, les montants sont pourtant bien indiqués en euros et s'envolent très vite.

Mardi matin, il fallait investir plus de 26.000 euros pour pouvoir enchérir sur la première des 10 cartes "Super Rare" de Lionel Messi au PSG pour la saison 2021-2022.

Le site permet aussi aux nouveaux utilisateurs de découvrir le jeu avec des cartes gratuites illimitées.

– "L'image d'innovation de la France" –

"Des géants vont émerger dans le secteur des cryptos et des NFT. Ce n'est plus une lubie de quelques hackers (pirates) qui chercheraient à faire de l'argent sur un actif irréel", affirme à l'AFP Matthieu Lattes, cofondateur de White Star Capital qui a récemment créé un fonds dédié à ces jeunes pousses.

Selon lui, cette levée record démontre aussi la "maturité" des start-up en croissance en France, comme le sont les introductions en bourse de sociétés tech françaises (Believe récemment et OVHcloud bientôt).

Sorare et Mirakl n'évoluent "pas du tout dans le même domaine", mais cette journée record est "positive pour tout l'écosystème français et l'image d'innovation de la France", a estimé Philippe Corrot, cofondateur de Mirakl.