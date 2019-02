Le jeu sur mobile, un moyen de relancer le marché du smartphone?

Dans un marché en déclin, certains fabricants de smartphones tentent désespérément de se différencier et parient notamment sur le jeu vidéo. Mais les analystes doutent que cela soit efficace pour contrer la baisse des ventes.

Ces dernières années, le jeu vidéo sur mobile a explosé, au point de représenter désormais près de la moitié (46,2%) du marché du jeu vidéo en 2018, selon un rapport du centre de réflexion Idate.

"Pour la majorité des analystes, l'industrie du jeu vidéo sur mobile se dirige vers les joueurs du quotidien, plusieurs opérations ces dernières années ont renforcé ce créneau", à l'image du rachat par le géant chinois Tencent du Finlandais Supercell Yo en 2016, rappelle Cristina Liberal, analyste pour Fitch Solutions, alors que s'est ouvert lundi à Barcelone le Mobile World Congress (MWC), la grand-messe du secteur.

Malgré les limites actuelles, des compétitions de jeux vidéo se sont même développées sur smartphone, notamment en Chine, où Tencent en a lancé avec son titre phare Honor of Kings.

Et des jeux très grand public comme Clash of Clans et son successeur Clash Royale, justement développés par Supercell, font désormais leur apparition sur la scène eSport où l'on peut jouer sur mobile.

- Elément-clé -

"Le jeu vidéo devient forcément un élément-clé dans la conception des smartphones", estime Thomas Husson vice-président et analyste au cabinet Forreste. "Cela demande de bonnes performances, un temps de latence faible, ce sont des éléments importants pour les fabricants".

Honor, seconde marque du groupe Huawei, a ainsi mis en avant les avantages de son nouveau View 20 pour les joueurs (système de refroidissement, écran complet) lors de sa présentation en fin d'année à Paris.

Le numéro un sud-coréen Samsung n'a lui pas hésité à sortir en 2016 une manette spécifique permettant de transformer son smartphone haut de gamme d'alors, le S8, en véritable console de jeu portable.

"Le jeu vidéo est très important pour nous", explique-t-on chez Samsung, "mais nous sommes plutôt sur des éditions ultimes de nos modèles, qui peuvent répondre à plusieurs types de besoins plutôt que des modèles dédiés".

- Approche multi-usages -

Car si le jeu est largement pris en compte par les fabricants, ils sont encore peu nombreux à prendre le virage des appareils spécialisés comme dans le marché de l'ordinateur où les modèles axés jeux vidéo sont nombreux et souvent plus chers et bien plus puissants.

Certes, Xiaomi, Asus ou ZTE disposent de mobiles axés jeu vidéos et la marque Razer s'est même engouffrée dans ce marché de niche. Mais bien souvent, la différence avec les appareils classiques n'est pas nette.

"La seule manière de se différencier serait de modifier certaines caractéristiques, comme l'écran ou la qualité de la batterie. Les développeurs préfèrent eux s'adresser aux joueurs du quotidien, qui demandent peu de spécificités et qui sont bien plus rémunérateurs", explique Cristina Liberal.

Dans un marché mobile toujours plus concurrentiel où les fabricants tentent de faire la chasse aux coûts superflus, "les fabricants cherchent le bon équilibre avec une approche multi-usages. Le jeu est l'une des tendances qui porte le marché, on le voit mais pas à un point où cela viendra compenser le déclin", estime M. Husson.

Ce qui n'incitera pas les fabricants à lancer des appareils spécifiques, surtout tant qu'il n'existe pas de jeux demandant d'importantes capacités en terme de puissance de calcul pour un affichage optimal, comme les jeux disponibles sur console ou ordinateur.

"Nous n'avons pas de religion", explique toutefois François Hernandez, vice-président ventes grand public de Huawei France, "nous positionnons nos téléphones pour répondre à tous les besoins mais s'il y a besoin de quelque chose spécifique, nous le ferons, cela peut avoir du sens".

"S'il y avait une véritable demande pour des smartphones spécifiquement jeux, on en aurait déjà vu, pourtant ce n'est pas encore véritablement le cas", souligne Thomas Husson. "Ce qui pourra éventuellement changer la donne, ce sont les écrans pliables, qui offrent de nouvelles possibilités".