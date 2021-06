Le jeu vidéo Cyberpunk 2077 revient sur PlayStation Store après des bugs à sa sortie

Le jeu vidéo Cyberpunk 2077 va réintégrer lundi prochain la boutique en ligne PlayStation Store de Sony, dont il avait été retiré en décembre dernier en raison d'une cascade de défauts peu après son lancement très médiatisé.

"La remise à disposition de la version numérique de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store sera effective le 21 juin", a déclaré mardi dans un communiqué le studio polonais CD Projekt RED, le créateur de ce jeu d'action.

Sollicité par l'AFP, Sony Interactive Entertainment (SIE), branche du géant japonais Sony dans ses activités dans l'industrie du divertissement, a confirmé mercredi cette annonce, tout en glissant quelques bémols.

"Les utilisateurs vont continuer à connaître des problèmes de performance (avec ce jeu, NDLR) sur PS4, alors que CD Projekt Red continue d'améliorer la stabilité à travers toutes les plateformes", a prévenu SIE dans un communiqué.

SIE a recommandé de jouer ce jeu sur les consoles PS4 Pro ou PS5 "pour la meilleure expérience".

Moins de dix jours après sa sortie en décembre dernier, Sony avait décidé de retirer Cyberpunk de son offre sur PlayStation Store, le temps que CD Projekt RED apporte des correctifs.

Une journaliste spécialisée s'était aussi plainte d'avoir fait une crise d'épilepsie à cause de ce jeu, ce qui avait contraint les développeurs d'y ajouter des avertissements de santé.

Le studio polonais avait retardé plusieurs fois la sortie de ce jeu techniquement très ambitieux et à très gros budget, travaillant dans l'urgence pour le lancer juste avant les fêtes de fin d'année.

La version pour la console Xbox One avait aussi été bâclée, mais Microsoft et d'autres plateformes avait continué à proposer le jeu et celui-ci a malgré tout connu un certain succès commercial.

"Cela a été une grande leçon pour nous, de celles que l'on n'oubliera jamais", avait déclaré en avril le président et co-directeur général de CD Projekt, Adam Kicinski.

"Nous restons ambitieux et nous donnons tout pour hisser Cyberpunk à un niveau qui réjouira tout le monde, quelle que soit la plateforme", avait-il ajouté dans un communiqué publié sur le site de sa société, dont le cours de Bourse avait chuté fin 2020 à cause des déboires de ce jeu.