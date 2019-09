Le journalisme collectif, une réponse face à la violence au Mexique, estime Mago Torres

Pour la journaliste Mago Torres, lauréate du prix Breach/Valdez pour une enquête écrite à plusieurs mains sur les fosses clandestines, le travail collectif peut aider à faire face à la violence au Mexique, l'un des pays les plus meurtriers pour la presse.

Avec six autres journalistes américains et mexicains, Mago Torres a reçu ce prix, dont la deuxième édition a été organisée en mai notamment par l'ONU, l'Unesco et l'Agence France-Presse, en hommage aux journalistes Miroslava Breach et Javier Valdez - collaborateur de l'AFP -, assassinés en 2017.

Après plus d'un an d'investigation, cette équipe de journalistes indépendants a réussi à répertorier plus de 2.000 fosses communes clandestines à travers le pays entre 2006 et 2016, et à les présenter sur une carte interactive mise en ligne sur un site dédié, "adondevanlosdesaparecidos.org" (en français: où vont les disparus).

Outre le travail journalistique, les auteurs ont voulu créer un outil pour aider les familles des quelque 40.000 personnes portées disparues au Mexique, en s'appuyant notamment sur des données collectées auprès des autorités locales, explique à l'AFP la journaliste de passage à Paris.

"Cette enquête, on l'a menée parce qu'on a vu la douleur des familles qui cherchent tous les jours des réponses auprès des autorités, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire nous en tant que journalistes", raconte-t-elle.

"Ces explorations nous ont amenés à travailler avec des documents publics et quand on a commencé à faire les demandes, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans le processus de documentation", poursuit la journaliste.

- 3.000 fosses -

Avant cette enquête, le gouvernement avait recensé un peu plus de 1.100 fosses clandestines et environ 26.000 cadavres non identifiés dans les morgues. A la faveur d'un changement de gouvernement, un rapport vient de réévaluer ces macabres statistiques à plus de 3.000 fosses clandestines contenant près de 5.000 corps.

"Il ne faut pas perdre de vue que derrière les numéros, il y a des personnes et des familles qui les cherchent", souffle Mago Torres, encore secouée par cette enquête et installée aux Etats-Unis depuis 2015.

"Couvrir un sujet comme les personnes disparues au Mexique, cela implique beaucoup quand on est journaliste. Les journalistes indépendants sont de plus en plus nombreux, les structures de soutien traditionnelles s'effacent et ce qui reste c'est le travail collectif", détaille la journaliste dont l'enquête a été financée par une ONG (Quinto Elemento Lab).

"En travaillant ensemble, on ne conjugue pas seulement nos connaissances professionnelles ou des techniques journalistiques, mais aussi la façon dont nous prenons soin les uns des autres", estime celle qui a été couronnée du prestigieux prix Pulitzer pour une autre enquête collective, celle des fameux "Panama papers".

"Cela va des techniques de sécurité les plus basiques, comme se tenir au courant de ses déplacements, jusqu'à se ménager des espaces de dialogues pour pouvoir partager ses émotions", via des groupes de messagerie comme Whatsapp.

S'ils n'ont jamais été "tous réunis dans la même pièce" pendant l'enquête, ça les a poussés à créer des stratégies de communication et de soutien, se rappelle-t-elle.

Le danger les empêchant d'enquêter sur le terrain, c'est l'exploitation des données et la diversité des expertises qui a permis à cette enquête d'aboutir, la possibilité de la publier dans différents médias rajoutant une forme de sécurité, explique-t-elle.

"Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement qui s'engage beaucoup plus dans les recherches sur les disparitions. Notre enquête leur sert de base de référence", souligne-t-elle.

A 41 ans, cette journaliste originaire de la ville de Mexico a commencé sa carrière comme documentaliste à la télévision, avant de s'orienter vers l'investigation et de cofonder le réseau "Periodistas de a pie", aujourd'hui rattaché au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).

Le Mexique fait partie des pays les plus dangereux pour la presse, avec plus de 100 journalistes tués depuis 2000 sur fond de violences liées au trafic de drogue et à la corruption politique.