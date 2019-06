Le journaliste d'opposition turc Can Dündar rejoint dans son exil par son épouse

L'épouse du célèbre journaliste d'opposition turc Can Dündar, exilé en Allemagne, a annoncé vendredi être parvenue à quitter la Turquie sans son passeport, confisqué par Ankara, et avoir rejoint son époux qu'elle n'avait plus revu depuis trois ans.

"Je suis maintenant à Berlin avec mon époux et notre fils", a déclaré Dilek Türker Dündar à l'AFP, indiquant qu'elle avait quitté la Turquie "il y a quelques jours" sans son passeport.

Mme Dündar, une économiste de formation, a préféré ne pas fournir de détails sur la manière dont elle avait réussi à sortir de Turquie en dépit de l'interdiction de quitter le territoire la visant.

Ancien rédacteur en chef du quotidien d'opposition Cumhuriyet, M. Dündar s'est réfugié en Allemagne en 2016 après avoir été condamné en Turquie pour avoir publié une enquête affirmant que les services secrets turcs livraient des armes à des groupes islamistes en Syrie.

La publication de cet article, accompagné d'une vidéo, avait suscité l'ire du président Recep Tayyip Erdogan qui a accusé M. Dündar d'être un "agent" ayant divulgué des "secrets d'Etat".

Pendant son procès à Istanbul, M. Dündar avait fait l'objet d'une attaque à main armée. Son épouse, présente à ses côtés devant le tribunal, s'était interposée et avait aidé à maîtriser le tireur.

Alors qu'elle tentait de se rendre à l'étranger peu après le départ de son mari au cours de l'été 2016, Mme Dündar avait été informée que son passeport avait été invalidé.

En février dernier, elle a déclaré dans une vidéo que les autorités turques la retenaient "en otage" pour faire pression sur son mari.

Vendredi, Mme Dündar a posté sur Twitter une photo d'elle entourée de son mari et de leur fils, étudiant à Londres, qu'elle n'avait pas revus depuis trois ans et demi.

"Quitter la Turquie me rend triste et heureuse à la fois. J'ai quitté mon pays, c'est difficile. Mais en même temps, je suis maintenant réuni avec ma famille, donc je suis très heureuse", a-t-elle dit à l'AFP.