Le Kosovo, inattendue place forte du judo mondial

La championne olympique Majlinda Kelmendi en est l'exemple le plus illustre: jeune et petite nation, le Kosovo s'est imposé comme une puissance du judo mondial, un miracle né dans un quartier de la petite ville de Pec.

Ce succès permet au petit Kosovo et à ses 2 millions d'habitants d'afficher onze ans après la proclamation de son indépendance de la Serbie et après une seule participation aux JO d'été, un palmarès olympique plus fourni que son voisin, le grand frère albanais qui n'a jamais remporté de médaille aux Jeux.

C'est avec les enfants du quartier d'Asllan Çeshme, dans la ville multi-etnique de Pec (nom serbe, Peja en albanais), que Driton "Toni" Kuka a bâti ce succès. Avec ses frères, il y a créé son club de judo, "Ippon". Une salle d'entraînement dont le toit qui fuit et les tapis en piètre état, ne l'ont pas empêché de produire des champions, les autorités ne décidant que très récemment de financer sa rénovation.

"Je suis certaine que s'il n'y avait pas Toni, le Kosovo n'aurait pas toutes ces médailles aujourd'hui, spécialement l'or olympique", dit à l'AFP Majlinda Kelmendi, 28 ans, héroïne nationale depuis qu'elle s'est hissée sur la plus haute marche du podium à Rio.

Dans ce pays pauvre où le football est le sport roi, les judokas ne peuvent guère espérer l'aide des pouvoirs publics, avec seulement 250.000 euros de subventions annuelles, selon Toni Kuka. Le budget total du ministère des Sports est de 17 millions d'euros.

- La revanche de Kuka -

Championne du monde, d'Europe et olympique, Majlinda Kelmendi est l'étoile la plus brillante de la bande de Kuka. Mais elle n'est plus la seule.

Dans son sillage, elle entraîne tout un groupe, qui veut sa part de titres. Distria Krasniqi est champion du monde juniors, Nora Gjakova, 28 ans, a remporté le bronze à l'Euro.

"Dans les différentes catégories d'âge, nous avons désormais quinze judokas qui ont atteint le plus haut niveau", dit Toni Kuka. La plupart viennent du même quartier.

Agé de 48 ans, cet ancien judoka avait une revanche à prendre sur l'histoire: dans les années 1990, l'explosion guerrière de l'ex-Yougoslavie a brisé sa propre carrière. En 1992, alors qu'approchent les Jeux olympiques de Barcelone, il est le meilleur judoka yougoslave dans sa catégorie (-71 kg à l'époque) et figure parmi les favoris.

Mais depuis 1989, la situation est explosive au Kosovo, où la majorité albanaise est soumise au joug de l'homme fort de Belgrade, Slobodan Milosevic.

Dans le cadre d'un vaste mouvement de résistance civique orchestré par le "père de la nation", Ibrahim Rugova, les athlètes albanais se sont retirés des sélections yougoslaves. "Mon rêve olympique s'est brisé", se souvient Tony Kuka, qui assure qu'il avait battu tous les médaillés de Barcelone.

- Un dojo dans les ruines -

A la fin de la guerre (1998-99), quand les frappes de l'Otan forcent Belgrade à retirer ses troupes, il fonde son dojo d'Asllan Çeshme, quartier deshérité sur les contreforts des montagnes voisines, que les habitants retrouvent détruit à leur retour. Leurs enfants sont ses premiers élèves. "Le Kosovo était en ruines et les enfants traumatisés", se souvient-il.

Parmi les premiers, figure Kelmendi qui vivait "à 100 mètres de la salle", se souvient l'entraîneur. "Je ne savais rien de ce sport. Mais j'étais heureuse. Enfants, nous n'avions rien d'autre pour faire quelque chose sortant de l'ordinaire", se souvient la championne, qui après ses titres mondiaux et olympique a fait descendre son peuple dans la rue pour la célébrer.

"Nous avons transformé des enfants qui ont souffert de la guerre en champions du monde, en nous mesurant à des pays comme la France, le Japon ou le Brésil qui ont des milliers de judokas disponibles pour bâtir leurs sélections", s'enorgueillit-il.

Pour le journaliste sportif Arsim Maxhera, Kelmendi "est la plus grosse histoire à succès du pays, pas seulement sportive". "Il n'y a aucun titre qui n'a désormais échappé" à ces "judokas originaires d'un seul quartier".

C'est désormais Tokyo, où après les Mondiaux cet été se tiendront les JO-2020, que veulent conquérir les enfants d'Asllan Çesme. Gjakova annonce son intention d'aller au Japon "pour couronner tout ce travail avec une médaille".

Kuka a déjà le sentiment d'avoir remporté sa revanche sur l'histoire: "Mon rêve qui a été un jour à moitié brisé, s'est désormais réalisé à 100%". A Pec (Peja), il y a désormais cinq clubs, avec 400 à 500 pratiquants.