Le label musical du groupe BTS, roi de la K-pop, bientôt en Bourse

Le label musical du groupe BTS, roi de la K-Pop, va entrer à la Bourse de Séoul en octobre avec une offre publique valorisant le groupe à plus de 4 milliards de dollars.

Le septuor est devenu en août le premier groupe 100% sud-coréen à arriver en tête des hits aux Etats-Unis avec leur nouveau tube "Dynamite".

Le label du groupe, Big Hit Entertainment, a décidé d'un prix d'introduction de 135.000 won (115 dollars) par action, a indiqué le groupe lundi dans son document de référence. Il s'agit du tarif le plus élevé de sa fourchette indicative de prix et cela valorise le label à 4,1 milliards de dollars.

Avec cette entrée en Bourse, les sept membres du groupe vont devenir des actionnaires multi-millionnaires. Le PDG de Big Hit, Bang Si-hyuk, leur a en effet distribué le mois dernier 68.385 actions chacun, ce qui représente 8 millions de dollars au prix de l'offre.

Big Hit compte lever 962,6 milliards de won (823 millions d'euros) selon le document de référence, ce qui en fait la plus grosse introduction en Bourse en Corée du sud depuis Celltrion Healthcare qui avait levé 855 millions de dollars en 2017.

Le tube "Dynamite" pourrait à lui seul générer plus de 1,4 milliard de dollars pour l'économie sud-coréenne et des milliers de nouveaux emplois, selon une étude gouvernementale publiée plus tôt au mois de septembre.