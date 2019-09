Le lanceur d'alerte Edward Snowden bientôt en France ?

Une vingtaine de pays sollicités

Snowden en France ?

Rentrer aux Etats-Unis est "mon but ultime" mais "je veux un procès juste", a déclaré le lanceur d'alerte américain Edward Snowden dans un entretien diffusé lundi 16 septembre sur la chaîne CBS à la veille de la publication de ses mémoires.Réfugié en Russie depuis qu'il a dénoncé la surveillance massive des communications et d'internet dans son pays en 2013, cet ancien employé de l'agence américaine de renseignement NSA est inculpé aux Etats-Unis pour espionnage et vols de secrets d'Etat."Je ne demande pas de pardon", ni de "passe-droit", poursuit-il, en accusant les autorités américaines de prévoir "un procès d'un autre type" avec "des procédures spéciales"."Elles ne veulent pas que le jury considère les motivations qui m'ont poussé à agir. (...) Elles veulent seulement qu'il examine si mes actions étaient légales ou illégales, pas si elles étaient justes ou mauvaises", regrette-t-il."Il n'est pas dur de bâtir un argumentaire pour dire que j'ai violé la loi", reconnaît Edward Snowden. Mais selon lui "c'est la question la moins intéressante" et il faudrait que les jurés s'interrogent plutôt sur les conséquences de ses actions : "Ont-elles bénéficié aux Etats-Unis ou causé du mal ?"Face à cette impasse, Edward Snowden a demandé l'asile à une vingtaine de pays, dont l'Allemagne et la France, qui lui ont refusé pour des raisons variées. "On va voir comment ils gèrent les réactions à mon nouveau livre", glisse-t-il.Ses mémoires, publiées simultanément dans une vingtaine de pays, dont les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil ou encore Taïwan, sortiront ce mardi.Ecrit entièrement par Edward Snowden lui-même, l'ouvrage est publié aux Etats-Unis par Metropolitan Books (Macmillan) sous le titre "Permanent record". La version française intitulée "Mémoire vive" paraît aux éditions du Seuil.Si l'eurodéputée LREM Nathalie Loiseau s'est dite lundi favorable à l'accueil en France du lanceur d'alerte américain Edward Snowden, qui "a rendu service à l'humanité", Emmanuel Macron ne devrait pas se prononcer sur cette demande, qui relève de l'Office de protection des réfugiés (Ofpra).La situation d'Edward Snowden n'a "pas changé" depuis qu'il avait déposé une requête pour obtenir l'asile en 2013, sous François Hollande, après avoir dévoilé l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'internet, principalement par l'agence américaine NSA."On ne veut pas que la France devienne comme ces pays que vous n'aimez pas. Le plus triste dans toute cette histoire, c'est que le seul endroit où un lanceur d'alerte américain a la possibilité de parler, ce n'est pas en Europe mais c'est ici (en Russie, NDLR)", a déclaré M. Snowden dans une interview à France Inter, dévoilée samedi et diffusée intégralement lundi.