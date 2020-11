Le livre de Biden sur son fils décédé publié en français en mars

Le livre qu'avait consacré Joe Biden à son fils Beau, terrassé par un cancer en 2015, doit être publié en français en mars, a annoncé l'éditeur, L'Archipel.

"Promise Me Dad", publié en 2017 en anglais, sera traduit par "Promets-moi, papa".

"Joe Biden – qui avait déjà perdu en 1972 sa première épouse et leur fille âgée de 13 mois dans un accident de la route, accident au cours duquel Beau avait été grièvement blessé – a ému tous les Américains avec ce livre, nourri de passages de son journal intime", indique l'éditeur dans un communiqué.

C'est le deuxième livre de l'ancien vice-président, qui deviendra président des Etats-Unis le 20 janvier. Il avait publié en 2007, pendant la campagne présidentielle de Barack Obama, ses mémoires, non traduites en français, sous le titre "Promises to Keep" ("Des promesses à tenir").

Deux biographies signées de journalistes français à Washington sont disponibles: "Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump" de Sonia Dridi (éditions du Rocher), et "Joe Biden, une histoire américaine" de Jean-Bernard Cadier (L'Archipel).