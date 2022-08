Le magnat des médias Rupert Murdoch et la mannequin Jerry Hall ont officiellement divorcé

Le magnat de la presse Rupert Murdoch, 91 ans, et sa quatrième épouse, la mannequin américaine Jerry Hall, ont officiellement divorcé après six années de vie commune, a annoncé jeudi l'avocate de Mme Hall à l'AFP.

"Ils restent bons amis et se souhaitent le meilleur pour la suite", a déclaré Judy Poller.

M. Murdoch, dont la fortune est évaluée par Forbes à 17 milliards de dollars, et Mme Hall, 66 ans, s'étaient mariés en grande pompe en mars 2016 à Londres.

D'après le New York Times qui avait annoncé ce divorce en juin sur la foi de deux sources anonymes proches du dossier, la séparation ne devrait pas avoir d'impact sur la structure de l'empire médiatique international News Corp, M. Murdoch et Mme Hall ayant signé un contrat prénuptial.

Rupert Murdoch est en effet propriétaire de centaines de médias, notamment aux Etats-Unis avec des sociétés qui contrôlent l'influente chaîne Fox News, le quotidien économique The Wall Street Journal et le tabloïd new-yorkais, classé à droite, New York Post. Il est aussi le patron, au Royaume-Uni, du Sun et du Times de Londres et de journaux en Australie.

Le milliardaire fut d'abord marié de 1956 à 1967 à Patricia Booker, une hôtesse de l'air australienne, puis durant plus de 30 ans, jusqu'en 1999, à une journaliste britannique, Anna Mann, qui avait touché, selon la presse de l'époque, plus d'un milliard de dollars après leur divorce.

Il épousa, quelques jours après, une femme d'affaires d'origine chinoise, diplômée de l'université de Yale, Wendi Deng, jusqu'à leur divorce à New York en 2013.

Au total, Rupert Murdoch est le père de six enfants. Son ex-épouse Jerry Hall, également actrice et ancienne compagne de Mick Jagger, est la mère de quatre enfants qu'elle a eus avec le leader des Rolling Stones.