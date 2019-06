Le magnat français Patrick Drahi achète la célèbre maison d'enchères Sotheby's

Le magnat Patrick Drahi a encore étendu son empire lundi en annonçant lundi le rachat pour 3,7 milliards de dollars de la célèbre maison d'enchères américaine Sotheby's, au moment où les ventes d'œuvres d'art atteignent des montants astronomiques.

Un accord définitif a été signé entre l'entreprise américaine, fondée à Londres en 1744, et cotée au New York Stock Exchange depuis 31 ans, et BidFair USA, entité détenue à 100% par le milliardaire, patron du groupe de télécoms et médias Altice (SFR, BFMTV, RMC, Libération...). L'opération doit être finalisée au quatrième trimestre.

L'homme d'affaires, qui se dit "passionné par cette industrie", et dont l'intérêt pour le marché de l'art était déjà connu des experts, à défaut du grand public, s'est donné les moyens de décrocher Sotheby's.

Il offre 57 dollars par action, soit 61% de plus que le prix de l'action de Sotheby's à la clôture de la Bourse de New York le 14 juin.

Sotheby's quitterait la Bourse une fois l'opération réalisée.

"C'est une société qu'il observe depuis de nombreuses années", raconte une source proche du dossier.

Le self made-man franco-israélien compte financer la transaction principalement sur ses fonds propres. Il envisage en particulier de vendre des actions d'Altice USA à hauteur de 400 millions de dollars d'ici la fin de l'année, et de faire un emprunt.

"Je réalise cet investissement pour ma famille, via ma holding personnelle, dans une perspective de très long terme", indique Patrick Drahi dans son communiqué.

- Drahi et Pinault -

"C'est une encyclopédie, en musique classique et en peinture particulièrement, il sait dater les œuvres, citer les musées où elles se trouvent", raconte son entourage.

Selon un classement d'ArtPrice, l'homme d'affaires est le 252e collectionneur mondial. "C'est un collectionneur d'art très secret, très élitiste. (...) Il est assez porté sur le contemporain, il aime les volumes et les installations", raconte à l'AFP le patron de cette société spécialisée dans le marché de l'art, Thierry Ehrmann. "Il a aussi acheté des Chagall assez spectaculaires".

Patrick Drahi devient par son acquisition le rival direct de François Pinault, autre grande fortune française, propriétaire via sa société d'investissement Artémis de Christie's, la grande concurrente de Sotheby's sur un marché des enchères d'art en pleine effervescence.

Sur les 311 œuvres ayant dépassé 30 millions de dollars, 217 ont été adjugées à New York et 67 à Londres, essentiellement par ces deux maisons.

Récemment, Sotheby's a ainsi organisé à New York la vente pour 110,7 millions de dollars d'une toile de la série des "Meules" de Claude Monet, un record pour le peintre impressionniste français.

Elle a aussi fait parler d'elle en octobre dernier, quand une œuvre de Banksy, tout juste vendue, s'est autodétruite sous les yeux du public à Londres.

- Etats-Unis -

"Cet investissement va démontrer encore un peu plus l'ancrage de ma famille aux Etats-Unis, un pays où nous sommes les bienvenus depuis les acquisitions réussies de Suddenlink en 2015, Cablevision en 2016 et, tout récemment, Cheddar", a commenté le milliardaire.

Il dit ne pas anticiper de changement de stratégie pour Sotheby's, dont le directeur général, Tad Smith, l'accueille à bras ouverts: "Cette acquisition (...) nous donne les moyens d'accélérer nos programmes de croissance et (...) nous place dans une très bonne position pour l'avenir".

"Au nom de tous chez Sotheby's, je veux lui souhaiter la bienvenue dans la famille", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Patrick Drahi assure cependant que l'industrie des télécoms et des médias "restera sa priorité", qu'il continuera de diriger Altice Europe et restera président du conseil d'administration d'Altice USA.

Altice a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 3,5% en 2018, à 14,09 milliards d'euros, malgré une forte hausse de son nombre d'abonnés, tant sur le fixe que sur le mobile.

Le groupe anticipe un retour à la croissance cette année mais garde un niveau élevé d'endettement, légèrement supérieur à 30 milliards d'euros.