Le maire de Fontainebleau rejoint le parti Agir

Le maire de Fontainebleau (Seine-et-Marne), Frédéric Valletoux, autrefois membre des Républicains (LR), a rejoint le parti de centre droit pro-Macron Agir, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué.

"Engagé en politique depuis 2006, je suis et je reste un homme de droite. Celui d'une droite sociale, humaniste et européenne", indique celui qui avait soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite en 2016 et qui avait quitté LR dans la foulée.

"Agir est au cœur de la refondation politique à laquelle nous assistons en ce moment, en étant moteur de l'alliance des forces de progrès, face à une extrême droite qui cherche à rassembler autour d'elle un pôle conservateur", poursuit M. Valletoux, qui préside par ailleurs la Fédération hospitalière de France (FHF).

M. Valletoux est également vice-président de la région Île-de-France dirigée par Valérie Pécresse qui a quitté Les Républicains à la suite de la débâcle des élections européennes.

Agir, fondé par d'ex-encartés LR pro-Macron au lendemain de la présidentielle de 2017, compte une dizaine de députés et cinq sénateurs.

Le parti présidé par le ministre de la Culture Franck Riester, lui aussi implanté politiquement en Seine-et-Marne, s'était allié avec LREM pour les élections européennes.