Le maire de Nice Christian Estrosi invite Eric Ciotti à cesser les hostilités

Le maire LR de Nice Christian Estrosi, probable candidat à un troisième mandat en 2020, a appelé son ancien proche devenu un vif opposant, le député Eric Ciotti, à cesser les hostilités, dans une lettre rendue publique jeudi.

"Tous les jours, des élus du département et des Niçois me disent à quel point ils regrettent les tensions qui n'ont cessé de monter ces derniers mois. Je les regrette aussi", écrit M. Estrosi, dans ce texte qui alterne entre "appel solennel" au dialogue et à l'unité, et reproches faits à M. Ciotti d'emboîter le pas à la gauche et à l'extrême droite "avec même plus de virulence qu'ils n'en ont".

"Soyons clair, je ne souhaite pas un accord politique. Nice ne se marchande pas", ajoute M. Estrosi qui propose: "Je souhaite un dialogue visant à un apaisement dans nos relations. Y es-tu prêt sans condition et sans réserve ?".

Au passage, M. Estrosi rappelle son attachement à l'ancien président Nicolas Sarkozy, attendu à Nice le vendredi 16 novembre pour inaugurer deux rues à la mémoire de deux figures de la droite française, les anciens ministres Philippe Seguin et Charles Pasqua.

"Je n'ai eu qu'une fidélité dans ma vie politique, celle à Nicolas Sarkozy, et ma vision de la vie politique française reste la même que la sienne, là où tu as choisi de t'aligner sur celle de Laurent Wauquiez. Pour autant, nous appartenons à la même famille politique; celle de la droite gaulliste rassemblant différentes sensibilités", dit-il.

Depuis 2017, MM. Estrosi et Ciotti, d'accord sur le tout-sécuritaire, le rejet des migrants et bien d'autres sujets, se livrent une bataille féroce, Eric Ciotti accusant notamment M. Estrosi d'être "le président officieux d'En marche" dans le département, ou encore d'être dépensier.

Les Alpes-Maritimes sont la troisième fédération LR de France, derrière Paris et les Hauts-de-Seine.