Le maire de Roubaix renvoyé en procès pour "détournement de fonds publics par négligence"

Le maire (DVD) de Roubaix Guillaume Delbar sera jugé à Lille pour "détournement de fonds publics par négligence" dans une affaire de subvention d'une association accusée de prosélytisme religieux, a-t-on appris vendredi de sources concordantes confirmant une information de La Voix du Nord.

M. Delbar doit comparaître le 1er février au côté de trois dirigeants de l'association roubaisienne de soutien scolaire "Ambitions et initiatives pour la réussite" (AAIR), a-t-on appris auprès du parquet de Lille.

Ces derniers, dont le président et le trésorier, seront jugés pour "abus de confiance", a précisé le parquet. Ils avaient été placés deux jours en garde à vue en novembre, avait à l'époque indiqué une source proche du dossier.

Le juriste Amine Elbahi, originaire de Roubaix, avait alerté la préfecture du Nord en octobre 2020 sur cette association, l’accusant de dispenser des "cours coraniques".

Il avait aussi écrit un courrier au maire, mettant en avant que "plusieurs indices permettent de comprendre que cette association ne respecte pas les valeurs républicaines et le principe de laïcité".

"Sous prétexte d'enseignement de la langue arabe", l'association "enseigne l'apprentissage intensif du Coran à destination de très jeunes enfants", avait-il affirmé dans son courrier demandant l'arrêt de "tout financement".

Selon La Voix du Nord, AAIR aurait perçu en 2020 80.000 euros d’aides publiques essentiellement de la ville de Roubaix.

La préfecture du Nord, qui avait diligenté une enquête administrative en 2020 sur cette affaire, n'a pas souhaité communiquer.

"Un maire a t-il le droit de juger une association avant un tribunal?" s'est interrogé M. Delbar dans une réaction à l'AFP.

"A cette question je réponds non, mais cela n’a pas empêché la ville de Roubaix et moi-même de prendre des dispositions en attendant le jugement", a-t-il ajouté, précisant que la ville avait procédé "en 2021", "au gel des subventions et au retrait des locaux" mis à la disposition de l'AAIR.

Cette décision est intervenue quand, à l'issue de l'enquête de la préfecture, "il a été communiqué en 2021 que cette association n’aurait pas respecté la charte de la laïcité et n’aurait donc pas dû bénéficier de notre accompagnement" a-t-il détaillé.

"Pour agir contre une association et la priver de ses droits, la ville a besoin d’une décision de justice motivée" afin "d’éviter un recours au tribunal administratif", a-t-il insisté, rappelant que l'AAIR avait été soutenue également par "la Préfecture et le Département de 2016 à 2021".

Il a aussi relevé que lors de l'audience du 1er février, la ville s'est portée partie civile comme victime" de l'association.

Guillaume Delbar a été condamné le 2 décembre à six mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour sa participation à un système frauduleux de défiscalisation via des micro-partis. Il a fait appel de cette décision.