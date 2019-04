Le Maire favorable "en priorité" à une baisse de l'impôt sur le revenu

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a plaidé mardi pour que baisse "en priorité" l'impôt sur le revenu, afin de répondre à l'exaspération fiscale révélée par le Grand débat national.

"La cohérence entre politique fiscale et politique économique pourrait nous amener à baisser en priorité l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt de ceux qui travaillent, en commençant par ceux qui ont les niveaux de revenus les plus modestes", a déclaré M. Le Maire au micro de Franceinfo.

"Je rappelle que l'entrée dans l'impôt sur le revenu est très brutale en France: vous pouvez avoir des effets de seuil qui font que quand vous touchez 100 euros supplémentaires, on va vous en prendre 40. C'est beaucoup trop brutal", a estimé le ministre qui n'a pas donné de précisions sur les modifications envisagées.

"Ces baisses d'impôt doivent être financées par baisses de dépenses publiques, sinon c'est la dette qui va augmenter, elle approche déjà les 100%" du produit national brut, a rappelé M. Le Maire.

Selon lui, "on peut très bien baisser la dépense publique sans affecter le fonctionnement des services publics, uniquement par la réduction des dépenses de fonctionnement et une meilleure organisation".

"Regardez le soutien aux entreprises, aux PME: vous avez les régions qui interviennent, vous avez l'Etat, vous avez les chambres de commerce et d'industrie", a donné en exemple M. Le Maire, rappelant que ces dernières allaient dorénavant être financées non plus par une taxe, mais "par des prestations qu'elles devront vendre aux entreprises pour montrer l'utilité de ce qu'elles font".

"Nous allons économiser grâce à cela presque un demi-milliard d'euros", a détaillé le ministre.

Tirant les conclusions du Grand débat, le Premier ministre Edouard Philippe a fait lundi le constat d'une "immense exaspération fiscale" en France devant amener le gouvernement à "baisser plus vite les impôts".