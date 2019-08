Le Mali veut coopérer avec le Burkina pour "venir à bout des terroristes"

Le Mali veut renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso pour "venir à bout des groupes terroristes" après l'attaque jihadiste la plus meurtrière jamais menée contre l'armée burkinabè, a déclaré le ministre malien de la Défense en visite lundi à Ouagadougou.

"Le gouvernement du Mali est solidaire du peuple frère du Burkina Faso qui a été victime d'une attaque lâche et ignoble qui a causé la perte de plusieurs de nos compagnons d'armes", a dit le général le général Ibrahima Dembélé, à l'issue d'une audience avec le Premier ministre burkinabè Christophe Dabiré.

Il a présenté les condoléances du président Ibrahim Boubacar Keita et du gouvernement du Mali au gouvernement et au peuple du Burkina après l'attaque qui a fait 24 morts dans les rangs de l'armée du pays voisin le 19 août. Sept soldats ont aussi été blessés lors de l'assaut lancé contre un détachement militaire à Koutougou, dans le nord du Burkina.

Le général Dembélé à "réaffirmé au Burkina Faso, le soutien et (l')engagement du Mali à ses côtés pour relever le défi auquel nous sommes tous confrontés".

"Actuellement, on a une opération sur le terrain, au niveau de la frontière qu'on est en train d'évaluer avec mon homologue (burkinabè). On va travailler ensemble et voir comment améliorer cette opération et renforcer nos capacités, mutualiser nos moyens afin d'arriver à bout des groupes terroristes", a déclaré le ministre malien.

Jeudi, le président Roch Marc Christian avait décrété un deuil national de 72 heures en hommage aux victimes de l'attaque de Koutougou, dans la province du Soum, frontalière du Mali, la plus meurtrière jamais perpétrée par les groupes jihadistes contre les forces de défense et de sécurité burkinabé.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est pris depuis quatre ans et demi dans une spirale de violences, attribuées à une douzaine de groupes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe Etat islamique.

Depuis début 2015, les attaques jihadistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait plus de 500 morts, selon un décompte de l'AFP.

Les forces burkinabè, manquant de moyens, semblent incapables d'enrayer les attaques et les jihadistes étendent leur influence sur des zones de plus en plus grandes. Ils disposeraient de plusieurs centaines de militants armés dans le pays, avait confié en mai une source militaire française à l'AFP.

Cinq Etats du Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad - le G5 Sahel) ont constitué une force militaire multinationale pour lutter contre les multiples groupes islamistes qui sévissent dans la région, mais cette force peine à monter en puissance.