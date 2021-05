Le marathon de New York revient le 7 novembre 2021

Le marathon de New York, annulé en 2020 pour cause de pandémie, aura bien lieu cette année, le 7 novembre, marquant sa 50e édition, a annoncé lundi le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

L'évènement - l'un des temps forts de l'année touristique à New York - pourra accueillir quelque 33.000 coureurs, soit quelque 60% des 53.000 participants enregistrés en 2019, a indiqué le gouverneur. Mais ce chiffre pourrait encore changer d'ici novembre, a-t-il ajouté.

"Ce sera une année historique pour le marathon de New York", a indiqué Ted Metellus, directeur des courses pour TCS, organisation responsable du marathon. "Le marathon de cette année montrera la force, l'inspiration et la détermination de notre formidable ville".

Pour cette course prestigieuse où l'on s’inscrit généralement des mois à l'avance, quelque 16.000 participants, qui devaient participer à l'édition 2020 et avaient demandé à reporter leur participation, devraient avoir une place garantie. Les inscriptions ouvriront formellement le 8 juin.

L'annonce du retour du marathon, qui se termine à Central Park après avoir traversé de célèbres ponts new-yorkais, intervient alors que New York lance en juin une grande campagne pour relancer le tourisme.

Avant la pandémie, le marathon de New York, créé en 1970, attirait chaque année plus de 250.000 touristes, pour un impact économique évalué à 415 millions de dollars en 2015.

L'annonce de sa relance intervient alors que New York et les deux Etats voisins du New Jersey et du Connecticut doivent lever la plupart des restrictions de capacité ce mercredi 19 mai. Plus de 60% de la population new-yorkaise a désormais reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, selon les données officielles.

Les consignes de distanciation restent cependant en vigueur, même si le port du masque deviendra largement optionnel, y compris en intérieur, à partir de mercredi pour les gens "pleinement vaccinés".

Après avoir été pris par surprise par l'annonce jeudi dernier de la levée, de l'obligation du port du masque en intérieur pour les personnes vaccinées par les autorités fédérales - à l'exception notoire des transports - le gouverneur a indiqué lundi que New York adoptait cette recommandation à compter de mercredi.

Le métro new-yorkais vient par ailleurs de reprendre un fonctionnement 24H/24, alors qu'il était arrêté deux heures par nuit depuis des mois.