Le marché des transferts bat un nouveau record en Europe, indique la Fifa

Le montant global des transferts durant le dernier mercato d'été dans les cinq grands championnats européens de football a atteint un nouveau record à 4,21 millards de dollars (3,63 mds EUR), révèle mercredi une étude de la Fifa.

Le montant total des transferts dans les cinq grands championnats (Angleterre, Allemagne, Espagne, France et Italie) a été en hausse de 6,6% en 2018, à 4,21 mds USD contre 3,95 mds USD un an plus tôt. En 2016, ce montant atteignait 2,79 mds USD.

Cette hausse a été tirée par l'Italie (+74,7%) et l'Espagne (+42,2%), tandis que l'Angleterre reste le plus gos dépensier (1,44 md USD).

Le montant global des transferts dans le monde a lui atteint 5,44 mds USD, sur une période allant du 1er juin au 1er septembre 2018, durant laquelle 182 des 211 fédérations membres de la Fifa avaient leur marché des transferts ouvert.

Ces résultats sont issus de l'International transfer match system (ITMS) de la Fifa, qui enregistre tous les transferts.

Les clubs français ont dépensé 418,8 M USD (360 M EUR) durant le mercato d'été, des achats en baisse de 37,4% par rapport à 2017 quand le Paris-SG avait recruté coup sur coup le Brésilien Neymar (acheté 222 M EUR à Barcelone) et Kylian Mbappé (135 M EUR + 45 M EUR de bonus).

Dans le même temps, les clubs français ont récolté 833,4 M USD dans des ventes de joueurs, un chiffre en hausse de 37,5%, ce qui confirme, selon la Fifa, le statut de "producteur de talents" de la France.